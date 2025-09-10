Carta elettronica anche ai precari. Vince la causa

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Lucca
10 set 2025
REDAZIONE LUCCA
Per approfondire:

Il giudice del lavoro del tribunale di Lucca riconosce la carta elettronica ai docenti precari. Con una recentissima sentenza ha infatti riconosciuto a un docente precario di musica, difeso dall’avvocato Micaela Muttini (nella foto) del Foro di Massa Carrara, la carta elettronica di euro 500 per gli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, in contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito rimasto inadempiente.

"Il nodo problematico – commenta l’avvocato Muttini – è rappresentato dal fatto che i docenti precari, assunti fino al 30.06 non beneficiano della carta docente che dal 2024 è stata riconosciuta ai soli docenti precari con supplenza fino al 30 agosto, mentre i docenti di ruolo beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time. Detta disparità di trattamento è molto grave, in quanto i docenti precari hanno le stesse mansioni e responsabilità e gli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo".

"Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca, recependo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto al docente l’intero importo di euro 500 per ciascun anno di supplenza e così euro 2.500 da accreditarsi con gli stessi mezzi con i quali detto importo è riconosciuto ai docenti di ruolo. Il diritto a ricevere la carta elettronica si prescrive nel termine di cinque anni e, pertanto, è importante interrompere la prescrizione anche solo con un’intimazione in mora per non perdere il diritto ad ottenere la carta docente; diritto che può essere riconosciuto anche ai docenti che sono usciti dalla scuola, ad esempio per pensionamento, immissione in ruolo, cambio di lavoro entro cinque anni dalla maturazione del diritto".

