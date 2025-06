Lucca, è un caldo da paura: superati i 38 gradi, e non è finita

Lucca, 29 giugno 2025 – La sfida per conquistare il primato del giorno più caldo dell’anno è ufficialmente aperta. Venerdì si era registrata a Lucca, nella stazione dell’Orto botanico, una temperatura massima, considerando la media su 15 minuti, di 35,4 gradi C e una massima, considerando la media su 5 minuti, di 35,5 gradi C, alle ore 14,40. Ieri si sono raggiunti invece i 38,2 gradi C, considerando la media su 5 minuti, alle ore 15,45; ovvero una temperatura di 37,9 gradi C considerando la media su 15 minuti fra le ore 15,30 e le 16.

Con i valori di questi ultimi due giorni il giugno 2025 si è già piazzato, stabilmente, al secondo posto nella classifica del più caldo degli ultimi 90 anni. Il primato assoluto resta al giugno 2003, parte di un’estate che fu roventissima, con una temperatura media che fu di 25,7 gradi C, ovvero circa mezzo grado in più rispetto a questo mese che sta finendo. Da ricordare che a Lucca la temperatura media del mese di giugno, sempre prendendo come riferimento gli ultimi 90 anni, è di 22,2 gradi C. Guardando invece alla media degli ultimi 25 anni si evidenzia che la temperatura di giugno è salita a 22,9 gradi C e addirittura a 23,0 gradi C negli ultimi cinque anni.

Considerando la media delle temperature del periodo estivo, dal primo giugno al 30 settembre, emerge che dopo il 2003 abbiamo in classifica proprio i tre anni precedenti: nell’ordine il 2022 (differenza di 0,2 gradi C rispetto all’estate 2003), il 2023 (differenza di 0,4 gradi C rispetto al 2022) e il 2024 (differenza di 0,1 gradi C rispetto al 2023). Per questo si parla ormai di valori da “nuova estate italiana” che è sempre più rovente rispetto al passato, in particolare rispetto all’estate del secolo scorso.

Da ricordare anche che il centro storico di Lucca, come ogni estate, è tra le 5 zone più calde della provincia lucchese, contendendo il primato assoluto, giorno per giorno, alle stazioni meteo regionali del Monte Pisano Nord (si trova a nord-est di Vorno), di Montecarlo, di Capannori e di Pieve di Compito.

Intanto il mese di giugno ha registrato appena 1,2 millimetri di pioggia sul centro storico di Lucca valore che lo colloca al quarto posto nella classifica del più siccitoso dal 1916. Ci sono stati due anni con giugno senza pioggia a Lucca nel 1952 e nel 1976 mentre il giugno 1945 fece registrare appena un millimetro. In pratica era da 80 anni che non si registrava un giugno così secco nel centro storico di Lucca. Anche allargando lo sguardo all’intero bacino del Serchio, dopo il primo quadrimestre dell’anno che è stato molto umido, negli ultimi due mesi stiamo assistendo a un ritorno di valori da siccità. Siamo tornati a definizioni oscillanti tra la “siccità moderata” e la “siccità severa” guardando all’indice SPI (standardized precipitation index).