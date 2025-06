I conti di Gaia. Investimenti sopra i 57 milioni

Approvato dal cda di Gaia il bilancio 2024. Il presidente dell’azienda, Vincenzo Colle, ha sottolineato l’andamento molto positivo degli investimenti di Gaia su tutto il territorio: "Nel 2024 Gaia ha raggiunto quota 57 milioni di euro di investimenti (138 euro di investimento pro capite), segnando dunque un nuovo record, il punto più alto di investimenti raggiunto, anche rispetto ai recenti ottimi risultati del 2023 (54 milioni) e 2022 (43 milioni). Il trend è in costante crescita e conferma lo stato di buona salute dell’azienda e la capacità di programmare, pianificare e realizzare delle opere".

"Gaia – aggiunge Colle - continua a restituire valore alla collettività, non solo attraverso infrastrutture, ma anche con un solido impegno sociale. Anche per il 2024 destiniamo oltre 3 milioni di euro nel Fondo Nuovi Investimenti per finanziare gli interventi sul territorio senza impattare ulteriormente sulle tariffe per tutti gli utenti, e stanziamo un milione di euro nel Fondo Utenze Disagiate (Fud), uno strumento unico nel suo genere che affianca e integra i bonus idrici statali e regionali, offrendo un supporto concreto e specifico alle famiglie in difficoltà. Dal 2011 ad oggi Gaia ha stanziato oltre 10 milioni di euro per le famiglie inserite nel Fud, dal 2020 ad oggi quasi 12 milioni di euro sono stati allocati nel Fondo Nuovi Investimenti, per un totale di oltre 22 milioni per le misure sociali".

"La nostra azienda – ha concluso il presidente – è oggi nelle condizioni ideali per proporsi come polo di riferimento del servizio idrico pubblico locale, mettendo a disposizione del territorio esperienza e attenzione al sociale, in grado di offrire un modello di gestione pubblica efficiente, sostenibile e capace di rispondere alle sfide future, a partire da quelle ambientali e infrastrutturali".

Complessivamente Gaia negli ultimi 10 anni ha investito oltre 270 milioni di euro, con un incremento importante della capacità annuale di investimento soprattutto negli ultimi 5 anni. Per il futuro, tra il 2025 e il 2034, gli investimenti previsti ammontano a circa 350 milioni euro, ma potrebbero arrivare anche ad oltre 450 milioni integrando gli investimenti previsti nel Comune di Lucca e le nuove opere programmate nei documenti strategici Masterplan per la Garfagnana e la Lunigiana e il Piano Strategico per la Costa apuo-versiliese.

Marco Nicoli