Musica per tutti con BAM Festival. Eventi gratuiti a Borgo a Mozzano

Dal 4 al 27 luglio, tutte le sere, concerti a ingresso gratuito e divertimento per tutte le età al campo sportivo Remo Garibaldi: torna l’estate, torna BAM Festival. La 41esima edizione è stata presentata dal sindaco Patrizio Andreuccetti e da Fabio Belli, direttore artistico dell’evento. BAM Festival è organizzato dal Comune di Borgo a Mozzano e da Borgo Servizi.

"Quando dici Borgo a Mozzano - commenta Andreuccetti - dici, tra le tante altre iniziative ormai consolidate, anche BAM Festival. Restare per quarant’anni nel cuore delle persone non è facile, ma questo evento ogni anno riesce a stupire per la vivacità del programma che riesce a presentare". "Abbiamo deciso - aggiunge Belli - di comporre un programma variegato, capace di unire le generazioni e di offrire anche ai più giovani la possibilità di ascoltare musica dal vivo. La scelta di tenere l’ingresso gratuito per noi è vincente perché crediamo che il divertimento e la musica debbano essere alla portata di tutti".

Si comincia venerdì 4 luglio con i Disco Club Paradiso, gruppo italiano indie dance pop, e sabato 5 con Mai dire Goku, la cartoon experience più grande d’Italia. Domenica 6 luglio, insieme a Radio Bruno, arriva Francesco Cinelli DJ e lunedì 7 sarà la volta dei Peluche, tribute band dei Litfiba. Martedì 8 appuntamento con il cantautorato italiano e straniero degli Utopia mentre mercoledì 9 i Rock It.

Un tuffo tra anni ’80 e ’90 con MegaMax e giovedì 10 sul palco le indimenticabili canzoni di Max Pezzali. Direttamente da Amici, venerdì 11 arriva Albe. A seguire, l’aftershow sarà curato da Lacrima Party, lo show dedicato alla musica indie italiana. Sabato 12 Voglio tornare negli anni Novanta e, domenica 13, Abbadream. Lunedì 14 Vasco tribute band, gli Spari Sopra e martedì 15 Livin Park, cover band dei Linkin Park.

E ancora: mercoledì 16 musica anni Ottanta con One step over; giovedì 17 Cecco e Cipo; venerdì 18 il solito Dandy, da X-Factor; sabato 19 Balla Italia; domenica 20 Onda Nomade, tribute band dei Nomadi. Lunedì 21 Trauma Cranico e Odissea 80 e martedì 22 esibizione della scuola civica di musica di Borgo a Mozzano, Modern Lab. Mercoledì 23 Tipi Strani e 24 luglio si balla con Grooviera. Mamamia ontour il 25 luglio e il 26 la Urlo Band. Chiusura domenica 27 The ending party con Marco Bresciani. Tutti i weekend dj set con Christian Pellicci e Iacopo Pelletti. L’ingresso ai concerti è sempre libero.