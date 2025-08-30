"Buon anniversario, amore mio". Gli auguri a un anno dalla tragedia

di Giulia PreteLUCCAOggi sarebbe stato il loro undicesimo anniversario di matrimonio. Un traguardo importante, che Lucia e Luca Giannecchini avrebbero sicuramente festeggiato con una cena semplice, come piaceva a loro, e qualche risata in famiglia. Ma il destino ha spezzato quel sogno troppo presto. Luca, operaio apprezzato e stimato, è morto tragicamente lo scorso anno in un incidente sul lavoro che ha scosso l’intera comunità lucchese.

Lucia, che non sopporta essere chiamata “vedova”, continua a vivere ogni giorno con il pensiero fisso del marito, un padre, che non è più tornato a casa. E anche oggi, come ogni giorno da quel maledetto momento, gli ha dedicato un pensiero carico di amore e dolore. Poche parole, condivise in privato ma che riecheggiano come un grido silenzioso: "Buon anniversario, amore mio, undici anni di una promessa eterna".

Una storia che ha commosso tutti, quella di Lucia e Luca, legati da un amore solido, costruito tra sacrifici, quotidianità e rispetto. Dalla loro unione sono nati due bambini, che oggi crescono con il ricordo di un padre amorevole che il lavoro gli ha strappato troppo presto. Tra loro c’è Viola, la figlia più piccola, diventata involontariamente il volto della sofferenza innocente legata alle “morti bianche”.

La scorsa estate, durante una mostra fotografica dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, Viola è stata immortalata mentre abbracciava la foto del papà Luca. Un gesto spontaneo, tenero e straziante, che ha fatto il giro d’Italia e ha commosso il Paese, diventando simbolo di una battaglia che va ben oltre le statistiche.

E oggi, ancora una volta, Lucia non si arrende. Ha trasformato il dolore in forza, diventando una voce per tutte le famiglie che hanno perso qualcuno sul lavoro. Partecipa a incontri, sostiene campagne sulla sicurezza e cerca, ogni giorno, di mantenere viva la memoria del marito. La forza e la dignità di Lucia hanno ispirato anche la realizzazione di un docufilm, presto sui palinsesti della Rai. E gli auguri di oggi dedicati al marito sono un inno alla memoria, alla resilienza, e all’amore che non muore. Mai.