Porcari e la Liberazione. Nuova targa al Cavanis
30 ago 2025
MAURIZIO MATTEO GUCCIONE
La comunità di Porcari si prepara a celebrare, il prossimo giovedì (4 settembre), l’81esimo anniversario della Liberazione del paese. L’appuntamento,...

Il sindaco Leonardo Fornaciari con la la presidente del consiglio comunale Serena Toschi

Per approfondire:

La comunità di Porcari si prepara a celebrare, il prossimo giovedì (4 settembre), l’81esimo anniversario della Liberazione del paese. L’appuntamento, che unisce memoria storica e impegno civile, è per le 18 nella chiesa dei Padri Cavanis con una cerimonia in ricordo delle vittime dei bombardamenti che colpirono Porcari nei giorni immediatamente precedenti l’arrivo degli Alleati. A guidare la preghiera sarà il parroco, don Americo Marsili.

A seguire, di fronte alla biblioteca comunale, sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Leonardo Fornaciari e l’installazione del quarto Vector of memory, progetto che negli ultimi anni ha restituito alla comunità luoghi e storie legati alla Resistenza.

Quest’anno la memoria si lega in particolare a tre nomi, scolpiti nella nuova targa che sarà inaugurata per l’occasione. Si tratta di Raffaello Toschi, ucciso il 4 settembre 1944 da una granata mentre si trovava nel cortile della propria casa, a pochi passi dal Cavanis; Arcangelo Del Carlo, giovane deportato dai tedeschi per lavori forzati che riuscì a tornare a casa ma trovò la morte due giorni dopo, colpito da una cannonata mentre tentava di mettersi in salvo; e Giuseppe Benetti, che perse la vita a seguito delle ferite riportate in un bombardamento nazifascista a Pescia. Tre destini diversi, accomunati dalla brutalità della guerra e dal dramma vissuto dalla popolazione civile nei giorni immediatamente precedenti la Liberazione.

