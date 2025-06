Il "Vector of Memory" collocato sulla Linea Gotica

Importante tassello di memoria storica inserito nel comune di Molazzana, dove, lungo le trincee del fronte della Linea Gotica di Grottorotondo, nella giornata di lunedì è stato installato un "Vector of Memory", per non dimenticare l’atrocità della guerra. "Un’occasione importante per l’intera comunità e per chiunque raggiungerà in futuro questi luoghi storici", ha commentato in merito il sindaco di Molazzana Andrea Talani, presente alla cerimonia con molti cittadini, studiosi e storici del periodo, oltre ai soci del Museo e Gruppo Linea Gotica Garfagnana di Molazzana. Il "Vector" è nato per creare un circuito utile a indicare i luoghi di combattimento nell’intera Europa, relativi all’ultima guerra mondiale e questo passaggio nel nostro territorio, come a Sommocolonia e Borgo a Mozzano, "segna l’interesse condiviso per questo specifico periodo storico che ha tanto coinvolto le nostre comunità e che non deve essere dimenticato". Presente alla cerimonia ufficiale anche Raffaella Mariani, sindaca di San Romano in Garfagnana, presidente Unione Comuni Garfagnana e presidente di "Liberation Route Italia", che nell’occasione ha ribadito il senso ultimo dell’Associazione, che ha ramificazioni in tutta l’Europa. La mano è poi passata alla rievocazione storica in costume con il Diorama Vivente, cha ha coinvolto tutti i presenti con la narrazione dal vivo del fronte bellico, affrontato attraverso testimonianze dell’epoca e documenti storici, che ha fatto rivivere momenti salienti dei fatti determinanti con la Valle protagonista in prima linea, suo malgrado.

Immancabile la visita finale al Museo Linea Gotica della Garfagnana, in via del Sole a Molazzana, guidati dal presidente Paolo Riani, che ha illustrato la ricca raccolta di cimeli e oggetti di vario genere, per avvicinare gli ospiti alla storia della linea difensiva locale durante la Seconda Guerra Mondiale.

Fiorella Corti