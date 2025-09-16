"Le strade di Capannori sono malmesse e Comune di Capannori rischia di incorrere in cause promosse dai cittadini". L’avviso arriva dal consigliere comunale Paolo Rontani, di Capannori Cambia, che sostenendo come il territorio capannorese sia soggetto a una scarsa manutenzione, porta ad esempio quanto avvenuto recentemente ad una amministrazione pugliese, finita sul banco degli imputati per un infortunio avvenuto su di un marciapiede. "Il Tribunale di Lecce – spiega Rontani -, il 31 luglio ha emesso una pronuncia che farà giurisprudenza. La vicenda riguarda un pedone che, di notte è inciampato nel marciapiede, di circa 15 centimetri che era impossibile da vedere, a causa di un cono d’ombra proiettato dai lampioni". Il riferimento normativo scelto dal Tribunale, come spiega il consigliere d’opposizione è nel Codice Civile, che disciplina la responsabilità derivante da cose in custodia, che causino danni ad altri. "Tale responsabilità è oggettiva – evidenzia Rontani -, per cui l’amministrazione ha responsabilità piena. Tra l’altro, il Giudice ha voluto sottolineare, oltre al dovere del Comune di intervenire per eliminare l’anomalia, anche la carenza di segnalazioni di preavviso".
Cronaca"Buche e marciapiedi dissestati. La responsabilità è del Comune"