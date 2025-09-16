"Buche e marciapiedi dissestati. La responsabilità è del Comune"

"Le strade di Capannori sono malmesse e Comune di Capannori rischia di incorrere in cause promosse dai cittadini". L’avviso arriva dal consigliere comunale Paolo Rontani, di Capannori Cambia, che sostenendo come il territorio capannorese sia soggetto a una scarsa manutenzione, porta ad esempio quanto avvenuto recentemente ad una amministrazione pugliese, finita sul banco degli imputati per un infortunio avvenuto su di un marciapiede. "Il Tribunale di Lecce – spiega Rontani -, il 31 luglio ha emesso una pronuncia che farà giurisprudenza. La vicenda riguarda un pedone che, di notte è inciampato nel marciapiede, di circa 15 centimetri che era impossibile da vedere, a causa di un cono d’ombra proiettato dai lampioni". Il riferimento normativo scelto dal Tribunale, come spiega il consigliere d’opposizione è nel Codice Civile, che disciplina la responsabilità derivante da cose in custodia, che causino danni ad altri. "Tale responsabilità è oggettiva – evidenzia Rontani -, per cui l’amministrazione ha responsabilità piena. Tra l’altro, il Giudice ha voluto sottolineare, oltre al dovere del Comune di intervenire per eliminare l’anomalia, anche la carenza di segnalazioni di preavviso".