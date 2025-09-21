Bocciato il ricorso al Tar. L’ex sindaco Marchetti ’’bacchetta’’ l’amministrazione

Il Tar rigetta la richiesta di sospensiva per l’antenna sulla via Galeotta, sul territorio di Castelfranco di Sotto ma a pochi metri da quello altopascese, vicenda per la quale era sorta una polemica aspra tra i due Enti in estate. "Non era difficile da pronosticare e siamo stati facili profeti lo scorso 13 agosto quando diamo intervenuti sull’argomento, la polemica contro il comune di Castelfranco di Sotto in relazione a una antenna telefonica collocata in via della Galeotta". Lo dichiara Maurizio Marchetti consigliere di opposizione del Comune di Altopascio. "A confermare le nostre sensazioni – si legge in una nota dell’ex sindaco - arriva la sentenza del Tar della Toscana che ha rigettato la richiesta di sospensiva avanzata dal Municipio del Tau, non ravvisando alcun problema, sotto ogni profilo. Una figuraccia politica e uno spreco di risorse economiche – scrive Marchetti, - per una battaglia praticamente persa in partenza. Altopascio non ha impugnato per tempo il piano di telefonia mobile del Comune limitrofo, nonostante lo avesse regolarmente ricevuto nei termini previsti, quindi – aggiunge Marchetti - secondo le procedure previste dalla legge. Confermo – conclude l’ex sindaco, - inoltre la sensazione di grande ipocrisia di D’Ambrosio e Toci che si lamentano per una nuova antenna, dopo che sul territorio comunale ne sono spuntate diverse e , come al solito, con il favore delle tenebre, ovvero senza alcun confronto con la cittadinanza, che ne ha conosciuto l’esistenza soltanto una volta realizzate".

Massimo Stefanini