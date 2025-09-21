Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Lucca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
CronacaBocciato il ricorso al Tar. L’ex sindaco Marchetti ’’bacchetta’’ l’amministrazione
21 set 2025
MASSIMO STEFANINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Bocciato il ricorso al Tar. L’ex sindaco Marchetti ’’bacchetta’’ l’amministrazione

Bocciato il ricorso al Tar. L’ex sindaco Marchetti ’’bacchetta’’ l’amministrazione

I giudici amministrativi hanno rigettato la sospensiva per l’antenna di via Galeotta "Altopascio non ha impugnato per tempo il piano di telefonia mobile del Comune limitrofo".

L’ex sindaco Maurizio Marchetti

L’ex sindaco Maurizio Marchetti

Per approfondire:

Il Tar rigetta la richiesta di sospensiva per l’antenna sulla via Galeotta, sul territorio di Castelfranco di Sotto ma a pochi metri da quello altopascese, vicenda per la quale era sorta una polemica aspra tra i due Enti in estate. "Non era difficile da pronosticare e siamo stati facili profeti lo scorso 13 agosto quando diamo intervenuti sull’argomento, la polemica contro il comune di Castelfranco di Sotto in relazione a una antenna telefonica collocata in via della Galeotta". Lo dichiara Maurizio Marchetti consigliere di opposizione del Comune di Altopascio. "A confermare le nostre sensazioni – si legge in una nota dell’ex sindaco - arriva la sentenza del Tar della Toscana che ha rigettato la richiesta di sospensiva avanzata dal Municipio del Tau, non ravvisando alcun problema, sotto ogni profilo. Una figuraccia politica e uno spreco di risorse economiche – scrive Marchetti, - per una battaglia praticamente persa in partenza. Altopascio non ha impugnato per tempo il piano di telefonia mobile del Comune limitrofo, nonostante lo avesse regolarmente ricevuto nei termini previsti, quindi – aggiunge Marchetti - secondo le procedure previste dalla legge. Confermo – conclude l’ex sindaco, - inoltre la sensazione di grande ipocrisia di D’Ambrosio e Toci che si lamentano per una nuova antenna, dopo che sul territorio comunale ne sono spuntate diverse e , come al solito, con il favore delle tenebre, ovvero senza alcun confronto con la cittadinanza, che ne ha conosciuto l’esistenza soltanto una volta realizzate".

Massimo Stefanini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia