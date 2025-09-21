Tutta la bontà del pane. Una festa di solidarietà e valorizzazione artigiana

LUCCASi conclude oggi, in Piazza Napoleone, la seconda e ultima giornata della Festa del Pane, una manifestazione che da anni richiama panificatori, associazioni e volontari con l’obiettivo di far conoscere il pane artigianale e riscoprire il valore di un mestiere antico, ma oggi sempre più in difficoltà. Abbiamo raccolto la testimonianza di Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Imprese Lucca, che ci ha raccontato l’anima dell’iniziativa. "Questa festa – spiega – nasce per far conoscere i prodotti artigianali. In piazza, infatti, si alternano normalmente 5 o 6 panificatori, anche se il sabato la loro presenza è ridotta: "Il problema è che il sabato lavorano, e non sempre possono partecipare. Oggi però abbiamo avuto un buon numero di forni presenti e una grande varietà di prodotti. Il pane resta la base dell’iniziativa, ma non mancano focacce, pizze e specialità particolari come il buccellato, prodotto tipico lucchese".

Accanto alla valorizzazione del prodotto, la festa lancia anche un messaggio importante: la difficoltà a trovare manodopera. "Oggi - sottolinea Favilla - mancano giovani disposti a intraprendere questo mestiere. Lavorare di notte, alzarsi la domenica mattina alle tre, non è semplice. È un sacrificio, ma è anche un lavoro che dà soddisfazione. E noi vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema". La festa non si limita però a promuovere il pane. L’intero ricavato viene destinato a scopi benefici. "Ogni anno devolviamo quanto raccolto a opere di carità, soprattutto quelle legate alla parrocchia del centro storico guidata da don Lucio Maranca. Il ricavato va ogni anno a chi ha davvero bisogno: alle famiglie in difficoltà, alle mense, ai centri che assistono i più poveri".

Un impegno che si rinnova di anno in anno, sostenuto anche dalla collaborazione dei volontari: "Non è un’iniziativa commerciale - ribadisce Favilla - ma un gesto di solidarietà. Lo facciamo perché crediamo che certi valori non vadano dimenticati. Il pane è simbolo di condivisione, e forse oggi più che mai dobbiamo riscoprirne il significato". Accanto alle sue parole, abbiamo raccolto anche la voce della presidente del gruppo di impresa, che da anni partecipa all’iniziativa: "Il nostro gruppo si occupa delle problematiche delle donne nel mondo del lavoro e ogni anno partecipo volentieri a questa iniziativa promossa da Confartigianato, con i fornai colleghi che si offrono volontariamente per dare vita a queste due giornate. È un appuntamento che riscuote sempre successo, perché unisce la promozione delle tradizioni artigianali a un forte impegno sociale. Credo che sia una manifestazione che Confartigianato dovrebbe portare avanti ancora a lungo".

Un’altra testimonianza arriva da Alessandra Berrettini Brizi, che da più di dodici anni collabora all’iniziativa: "Per me è un’esperienza molto positiva, perché unisce il valore dell’artigianato a quello della beneficenza. È una bellissima iniziativa che consiglio a tutti di provare almeno una volta: io do una mano ormai da molti anni e ogni edizione rinnova la stessa emozione. Non è solo una festa, ma un modo per sentirsi parte di una comunità". Non manca infine uno sguardo al futuro: "Vorremmo ampliare la festa e, magari già dal prossimo anno, prevedere uno stand dedicato ai celiaci, in modo da poter offrire prodotti sicuri e di qualità anche a chi ha esigenze particolari" conclude Favilla.Alice Petri