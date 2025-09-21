Nel nome di Castracani. Patto tra Lucca e Fano

Lucca e Fano, ecco il patto di amicizia nel nome di Castruccio Castracani. Nei giorni scorsi il sindaco Mario Pardini, insieme al vicesindaco Fabio Barsanti, al presidente del consiglio comunale Enrico Torrini e ai consiglieri comunali Stefano Pierini e Lorenzo del Barga, si sono recati nella città marchigiana per siglare con il sindaco Luca Serfilippi un patto di amicizia che unisce le due città.

La firma all’accordo è stata apposta proprio nel Palazzo Castracane, alla presenza anche degli eredi del condottiero che ormai da secoli si sono stabiliti nelle Marche.

"E’ un segno – ha commentato Pardini sul suo profilo Facebook – di quanto la nostra storia e le nostre tradizioni possano diventare strumento vivo di dialogo, ricerca ed incontro. Ringrazio il signor Castracane per l’accoglienza, i componenti della giunta di Fano che erano presenti, tutte le persone che hanno partecipato e un ringraziamento particolare per l’Accademia degli Scomposti per il dialogo intercorso e per l’organizzazione del convegno su Castruccio Castracani, personaggio che lega idealmente le nostre due città".

Il 23 settembre ricorreranno esattamente 700 anni dalla Battaglia di Altopascio, l’evento che nel 1325 vide Lucca ottenere una storica vittoria militare sull’esercito fiorentino. Artefice di quel successo fu proprio Castruccio Castracani, figura alla quale il Comune di Lucca ha dedicato un ricco programma d’iniziative lungo tutto il 2025 e che nei prossimi giorni prevederà ulteriori momenti di studio e approfondimento a ingresso libero.

Si parte martedì prossimo, alle ore 18. ecco la presentazione del documentario "Sulle orme di Castruccio", l’ultima opera realizzata da Progetto Arte – Look Art che ripercorre i principali luoghi che hanno visto il passaggio del celebre condottiero. Un avvincente viaggio dal centro storico di Lucca fino ai territori interessati dalla battaglia. Ad animare la serata saranno i professori Alessio Pisani, voce narrante e curatore della parte storiografica, e Francesco Micheli, coordinatore della regia e degli aspetti tecnici. L’evento si svolgerà a Villa Bottini.

F.V.