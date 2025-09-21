Primaria “Matteucci“. Aule e spazi più funzionali: "Investimento sul futuro"

Un progetto giunto a conclusione è sempre una soddisfazione per una comunità. Taglio del nastro ieri alla nuova scuola primaria Felice Matteucci di Massa Macinaia. L’immobile è stato interamente rinnovato e riqualificato dall’amministrazione capannorese con un consistente intervento finanziato con fondi Pnrr pari a circa 1 milione e 600 mila euro. Sono intervenuti alla partecipata inaugurazione il sindaco Giordano Del Chiaro, il vice Matteo Francesconi, le assessore Ilaria Carmassi, Silvia Sarti, Claudia Berti, i consiglieri comunali Gigliola Biagini, Michela Pisani, Gianni Campioni, Antonio Cipriani, la dirigente scolastica Maria Rosa Capelli.

Presente anche don Nando della Comunità Parrocchiale del Compitese che ha impartito la benedizione. Hanno partecipato all’inaugurazione anche docenti e alunni con le loro famiglie. Il plesso scolastico è stato interessato da lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento alla normativa di prevenzione antincendio. "Siamo contenti – afferma il sindaco Giordano Del Chiaro, – perché mettiamo a disposizione degli alunni, dei docenti e di tutto il personale scolastico spazi più moderni, funzionali ed anche più efficienti dal punto di vista energetico. Fare lezione in locali adeguati è importante anche ai fini di una buona didattica. Investire sulla scuola vuol dire farlo sul futuro e noi lo stiamo facendo concretamente come dimostrano la realizzazione di nuove scuole e i tanti interventi di riqualificazione accanto ad un’attenta opera di manutenzione".

I lavori alla primaria di Massa Macinaia hanno riguardato il rifacimento del solaio di copertura dell’intero fabbricato e del solaio di sottotetto della parte originaria dell’edificio. Si è anche proceduto al miglioramento delle prestazioni termiche ed impiantistiche. Il solaio esterno è stato coibentato con l’apposizione di un pannello sandwich e protetto dagli agenti esterni attraverso la posa di pannelli in lamiera. Realizzato anche un cappotto termico alle pareti esterne dell’edificio. I lavori hanno visto anche la realizzazione di un impianto antincendio con idranti, vasca di accumulo, gruppo pompe e segnaletica. Si è proceduto inoltre al rifacimento della parte idrica e sanitaria: in particolare con la messa in opera di nuove tubazioni I lavori hanno visto anche la realizzazione di un impianto antincendio con idranti, vasca di accumulo, gruppo pompe e segnaletica, oltre al rifacimento della parte idrica e sanitaria.

Massimo Stefanini