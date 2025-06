Blitz di Plastic Free a Mutigliano “La discarica era lì da tanti anni“

Plastic Free riporta a nuova vita i boschi di Mutigliano. Il caldo non ha fermato i volontari dell’associazione che nell’ultimo fine settimana si sono attivati per rimuovere rifiuti e degrado in particolare nella zona di via dei Borelli, lungo i fossi che fiancheggiano la strada e anche in un boschetto laterale. In tutto la squadra anti-inquinamento e anti-inciviltà era formata da 13 volontari di cui 4 bambini che, tutti insieme, hanno lottato contro le temperature oltre che contro il degrado ambientale.

“Il boschetto laterale era praticamente una discarica che ormai era lì da tantissimi anni – è il resoconto di Irene Dell’Amico, referente di Plastic Free –. Più tiravi su immondizia e più ne trovavi. Abbiamo trovato tantissime bottiglie di vetro, secchi, cassette di plastiche, ferraccio, cavo elettrico, borsa dell’acqua calda, un bidè e tanti reperti storici dentifricio, deodorante, coppe gelati ormai degli anni 60/70. Una quantità impressionante“.

“Grazie davvero a tutti i presenti soprattutto ai tre 4 bimbi e grazie ai loro genitori che insegnano davvero cosa è giusto – aggiunge Dell’Amico –. E grazie a Sistema Ambiente che sabato mattina ha ritirato 320 di scarti di ogni tipo“.