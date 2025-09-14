"Basta con l’isolamento della Valle". Frigo punta al consiglio regionale

Molte persone ieri pomeriggio hanno accolto a Fornoli, al Bar La Ruota, Roberto Vannacci, che ha catalizzato l’attenzione di tanti simpatizzanti e rappresentanti del Coordinamento della Media Valle che appoggia il generale in pensione e di tanti cittadini comuni, aprendo la campagna elettorale in Toscana che per il Carroccio si annuncia intensa e decisiva. Nella circostanza Annamaria Frigo ha presentato la propria candidatura al consiglio regionale. La Frigo è consigliere comunale al comune di Bagni di Lucca, eletta in quanto candidata a sindaco del partito Fratelli d’Italia alle ultime elezioni amministrative. Da pochi mesi ha. però, lasciato il partito della Meloni iscrivendosi alla Lega, manifestando simpatia e vicinanza a Vannacci. Il suo "trasloco" politico ha creato un po’ di imbarazzo, con alcune punte di polemica. Polemiche che a livello locale sembrano tuttavia essere rientrate essendo alla vigilia di elezioni regionale importanti per il centro destra. "Parto da Bagni di Lucca perché è un luogo simbolico – ha dichiarato Annamaria Frigo nel presentarsi –. Qui è cominciata la mia avventura in politica e qui sono iniziate le mie battaglie. La mia candidatura nasce con l’obiettivo di dare finalmente alla Mediavalle uno spazio reale all’interno della Regione". Frigo ha poi aggiunto: "Io sono la testimone delle esigenze della nostra comunità. La Mediavalle deve smettere di essere periferia e tornare ad avere il ruolo che merita nelle scelte regionali".

L’incontro ha visto la partecipazione e l’intervento dell’onorevole Elisa Montemagni e di Massimiliano Simoni capolista in corsa per la Regione Toscana. Roberto Vannacci, europarlamentare e vice segretario nazionale della Lega, ha confermato la centralità sua e del partito in un progetto politico "che – ha detto – punta a restituire alla Media Valle del Serchio un ruolo da protagonista e a conquistare la Toscana". Ha affrontato i temi sul tappeto, riguardanti le condizioni di degradi della viabilità, soprattutto in riferimento alla Statale del Brennero e alla sanità toscana che penalizza i servizi primari ai cittadini. Vannacci ha parlato anche di questioni nazionali, principalmente della sicurezza pubblica e dell’immigrazione clandestina che ha definito "connessa alla criminalità per responsabilità della sinistra". Si temeva una contestazione, come annunciato sui social, ma tutto si è limitate alla distribuzione di volantini da parte dell’Anpi locale, con dure critiche nei confronti del generale. Marco Nicoli