BargaJazz Festival. Gran finale con Henderson

Stasera, alle 21.30 al Teatro dei Differenti, Eddie Henderson e BargaJazz Orchestra diretta da Mario Raja per la serata finale del XXXVI concorso internazionale di arrangiamento e composizione per orchestra jazz.

Nato nel 1986, grazie all’intuizione di Giancarlo Rizzardi e la collaborazione del maestro Bruno Tommaso, il concorso di arrangiamento e composizione per orchestra Jazz è uno dei più prestigiosi e vede la partecipazione di compositori da tutta Europa.

Ogni anno il concorso ha un tema con il quale i concorrenti sono chiamati a confrontarsi, per il 2025 la musica di Marco Tamburini, eccezionale trombettista scomparso prematuramente dieci anni fa. Marco ha fatto parte dell’orchestra di Barga per molte edizioni contribuendo alla crescita del festival e partecipando alla realizzazione di progetti originali.

Solista ospite dell’orchestra sarà il trombettista Eddie Henderson, con cui Marco ha collaborato in molte occasioni dalle quali è nata una profonda amicizia e stima reciproca. Henderson ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti del jazz mondiale da Herbie Hancock a Elvin Jones, McCoy Tyner e altri. La Bargajazz Orchestra si riunisce ogni anno per il concorso ed è formata da 18 musicisti ormai affiatati che in pochi giorni di prove riescono a preparare un repertorio inedito basato su arrangiamenti composizioni originali. La serata sarà presentata da Marina Mulopulos.