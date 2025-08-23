La storia a piccoli passi

BargaJazz Festival. Gran finale con Henderson
23 ago 2025
LUCA GALEOTTI
Stasera il concerto di chiusura della manifestazione con la Big Band

Stasera, alle 21.30 al Teatro dei Differenti, Eddie Henderson e BargaJazz Orchestra diretta da Mario Raja per la serata finale del XXXVI concorso internazionale di arrangiamento e composizione per orchestra jazz.

Nato nel 1986, grazie all’intuizione di Giancarlo Rizzardi e la collaborazione del maestro Bruno Tommaso, il concorso di arrangiamento e composizione per orchestra Jazz è uno dei più prestigiosi e vede la partecipazione di compositori da tutta Europa.

Ogni anno il concorso ha un tema con il quale i concorrenti sono chiamati a confrontarsi, per il 2025 la musica di Marco Tamburini, eccezionale trombettista scomparso prematuramente dieci anni fa. Marco ha fatto parte dell’orchestra di Barga per molte edizioni contribuendo alla crescita del festival e partecipando alla realizzazione di progetti originali.

Solista ospite dell’orchestra sarà il trombettista Eddie Henderson, con cui Marco ha collaborato in molte occasioni dalle quali è nata una profonda amicizia e stima reciproca. Henderson ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti del jazz mondiale da Herbie Hancock a Elvin Jones, McCoy Tyner e altri. La Bargajazz Orchestra si riunisce ogni anno per il concorso ed è formata da 18 musicisti ormai affiatati che in pochi giorni di prove riescono a preparare un repertorio inedito basato su arrangiamenti composizioni originali. La serata sarà presentata da Marina Mulopulos.

