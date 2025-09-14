Barga Scot ringrazia: "Già al lavoro per il 2026"

Dopo il grandissimo successo di pubblico e di critica del Barga Scottish Festival, interviene una delle principali realtà dell’organizzazione l’associazione Barga Scot che con il suo direttivo ci tiene a fare dei ringraziamenti. "Esausti ma soddisfatti ad una settimana dello Scottish Festival,ci teniamo a ringraziare le migliaia di persone accorse nel nostro borgo non solo da tutta l’Italia ma anche dall’estero, l’Amministrazione Comunale, la Proloco, le tante associazioni, la Fondazione Conservatorio di Santa Elisabetta ed i proprietari di Palazzo Balduini per la concessione degli spazi, gli sponsor tutti che ci hanno sostenuto, i numerosi espositori, relatori, artisti, musicisti e ballerini e tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla realizzazione e al successo della manifestazione", scrive il direttivo di Barga Scot. "È stato un weekend ricco di emozioni, di colori, di musica e di amicizia e orgogliosamente conserviamo nei nostri cuori dei bellissimi ricordi di quest’edizione". I componenti di Bargascot fanno poi sapere che sono già al lavoro per l’edizione 2026 nella convinzione che sia un evento molto importante per tutti, da implementare e arricchire insieme, per fare crescere ancora di più sia l’offerta che la qualità. "Per questo motivo – concudono – l’associazione è aperta a nuovi volontari: [email protected].

Luca Galeotti