Area dell’ex Vivaio Testi. I lavori sono quasi alla fine. Si completa il parco delle Mura

Sono entrati nella fase conclusiva i lavori di sistemazione e ripristino di tutta l’area appartenuta all’ex Vivaio Testi, sugli spalti delle Mura, acquistata recentemente dall’amministrazione comunale con l’intento di completare finalmente il parco delle Mura urbane. Si conta di terminare la prima fase entro settembre. Ieri, sul posto si sono recati il sindaco Mario Pardini e l’assessore al Patrimonio Moreno Bruni.

"Il primo intervento di sistemazione di tutta questa vasta area – hanno detto – è iniziato due mesi e mezzo fa, il 5 giugno. Come si può vedere, oggi, anche questa parte degli spalti sta assumendo un aspetto in linea con tutto il resto del parco cittadino. Ora siamo pronti a confrontarci con la Soprintendenza per definire nel dettaglio tutti gli aspetti legati alla tutela di quello che, dopo l’acquisizione da parte del Comune, è divenuto a tutti gli effetti parte del monumento delle Mura".

L’intervento di ripristino è consistito, in questa prima fase, nella pulizia dell’area da rovi, alberi pericolanti e piante secche, ripulitura delle alberature da edere e polloni, rimozione materiali inerti e altri elementi accantonati nel tempo; rimozione di vecchie delimitazioni, vecchi sistemi di irrigazione, aree di passaggio in stabilizzato; pulizia della condotta perimetrale a viale Carlo Del Prete per il corretto smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla strada. E’ stato poi effettuato il taglio completo dell’erba e si è iniziata la fresa del terreno, per poi concimarlo e seminare l’erba, laddove mancante. Contemporaneamente, con il supporto scientifico di un agronomo forestale, è in corso la valutazione e il censimento delle piante presenti sull’area.