Arcobaleno d’Estate. La grande musica ‘accende’ la stagione

Applausi ai giovani allievi del il Conservatorio di Musica “L. Boccherini” che ieri pomeriggio al teatro San Girolamo hanno messo in scena un’emozionante concerto per celebrare l’Arcobaleno d’Estate. La grande festa diffusa in tutta la Toscana fino al 24 giugno, promossa da La Nazione e Regione Toscana, con il sostegno di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e la partecipazione delle categorie economiche.

E ieri Lucca ha celebrato l’Arcobaleno nel modo migliore: unendosi alle celebrazioni internazionali della Giornata della Musica, che ricorre ogni anno nel giorno del solstizio d’estate.

Per l’occasione, il Teatro del Giglio Giacomo Puccini, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “L. Boccherini” hanno organizzato l’esibizione del Quintetto del Conservatorio composto da Chiara Bosco e Alice Laudicina (violini), Elisabetta Cordoni (viola), Arion Daci e Livia Civello (violoncelli) - della classe di Musica d’insieme per strumenti ad arco del professor Paolo Ardinghi.

I musicisti hanno eseguito in modo impeccabile il Quartetto in Do minore op. 18 n. 4 di Ludwig van Beethoven e il I movimento dal Quintetto in Do maggiore D596 di Franz Schubert.

E alla fine del concerto per celebrare nel modo migliore l’Arcobaleno e l’estate è stato servito un aperitivo offerto da ConfCommercio Lucca e Massa Carrara che ha concluso in convivialità un pomeriggio all’insegna della grande musica.