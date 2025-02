Alta adesione dei magistrati allo sciopero

Altissima adesione ieri anche al Tribunale e alla Procura di Lucca allo sciopero dei magistrati contro la riforma sulla separazione delle carriere. In totale hanno aderito 27 magistrati su 30 degli uffici giudiziari lucchesi, secondo i dati forniti dalla sezione Toscana della Associazione Nazionale Magistrati. Al tribunale di Lucca ha infatti scioperato ieri l’85% dei giudici tra civile e penale, mentre in Procura l’adesione è stata del 90.1%. Sono saltati decine di processi, tranne quelli a detenuti o per casi indifferibili.

"Un’assemblea così partecipata non l’ho mai vista", ha commentato Alessandro Ghelardini, presidente della sezione Toscana della Anm in occasione dell’iniziativa organizzata al palazzo di giustizia di Firenze. Hanno aderito 339 magistrati su 428 nel distretto della Toscana (non comprende Massa Carrara) pari al 79.20%. Negli uffici giudiziari di Arezzo 26 su 30, a Firenze 148 su 208, a Pistoia 19 su 23, a Siena 22 su 24, a Livorno 24 su 29, a Grosseto 20 su 23, a Lucca 27 su 30, a Pisa 26 su 33 a Prato 25 su 28.