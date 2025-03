Allerta meteo prolungata. Ma la vera emergenza sono le frane nelle strade

A una settimana dall’ultima allerta meteo, in Valle del Serchio è tornato l’allarme per il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con una nuova criticità in codice arancio attivata per tutta la giornata di ieri e valida fino alle 14 di oggi. Tanto che questa notte è stata disposta la chiusura totale della viabilità a Verni Trassilico, comune di Gallicano, dalle 23 di ieri sera a questa mattina alle 5.30. Isolando il borgo non essendoci strade alternative.

Intanto si fanno i conti con i recenti danni e si monitora con attenzione il territorio, con la viabilità sempre al centro dei maggiori disagi patiti dai cittadini, con alcune strade riaperte al transito veicolare, dopo veloci ripristini, e altre ancora in fase di verifica e in attesa di soluzioni risolutive per la messa in sicurezza. Con le arterie viarie più importanti attualmente percorribili, seppure con varie limitazioni di accesso, restano da sistemare le situazioni maggiormente critiche ancora soggette a complete chiusure del transito.

Tra queste resta importante, seppure soggetta alle prime opere di ripristino, cantierate già dallo scorso martedì e sospese solo per il ritorno del maltempo, la condizione della strada in località Vescherana, nel comune di Molazzana, dove la già presente criticità per abbassamento della sede stradale ha subito un’ulteriore peggioramento che ha portato alla chiusura definitiva, con abitazioni e attività commerciali isolate. Per mitigare il disagio degli abitanti, il sindaco di Molazzana Andrea Talani ha predisposto un servizio di navetta oltre il dissesto per favorire gli spostamenti e tutelare le necessità primarie. Dopo diversi sopralluoghi, ai quali hanno partecipato anche tecnici regionali, lo stesso primo cittadino ha informato che si procederà con una soluzione che consenta il ripristino definitivo, attraverso l’istallazione di micropali a sostegno della strada.

Situazione simile e ancora in fase di valutazione tecnica la viabilità sulla strada comunale per Villa Soraggio, nel comune di Sillano Giuncugnano. Qui, resta attiva la seconda ordinanza emanata dal sindaco del Comune di Sillano-Giuncugnano, Marco Reali, che a causa di un importante movimento franoso a valle e il pericoloso cedimento parziale della carreggiata, ha interdetto il transito anche ai mezzi di soccorso. Al momento, dunque, per tutti i mezzi è transitabile unicamente la viabilità alternativa dell’Orecchiella, mentre è stato predisposto sul posto un mezzo mobile di soccorso a cura del servizio 118.

Nel comune di Fabbriche di Vergemoli resta ancora chiuso l’accesso all’Eremo di Calomini per una caduta di sassi che dalla scorsa settimana ha reso impraticabile il parcheggio e la stessa entrata. All’Eremo, patrimonio di culto dell’intera Valle e oltre, arrivano fedeli tutto l’anno da ogni parte d’Italia e il disagio si è reso immediatamente palpabile con la necessità di disdire i molti appuntamenti già prenotati. Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, ha rassicurato sulla situazione che, nuova ondata di maltempo permettendo, dovrebbe tornare presto in sicurezza.

Fiorella Corti