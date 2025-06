Al via il Festival del Bosco. Con Munari e Hugo Race

È dedicata a Bruno Munari la prima giornata del Festival del Bosco del Compitese e Monte Pisano, che a Pieve e Sant’Andrea di Compito si chiuderà con il concerto di Hugo Race (nella foto). Oggi in programma mostre, laboratori e dialoghi sul poliedrico e creativo artista, designer e scrittore milanese. All’inaugurazione del Festival (ore 11.30) seguirà un incontro pubblico in cui l’artista Andrea Forges Davanzati presenterà le sue opere munariane esposte nel giardino del Centro Culturale Compitese, che organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Capannori e in collaborazione con decine di realtà locali e nazionali. Alle 18 Aldo Tanchis presenterà il suo saggio su Munari. Da ricordare anche le attività di trekking, camminate meditative al femminile, laboratori di pittura in natura, percorsi esperienziali di floroterapia, passeggiata etnobotanica per conoscere le erbe selvatiche, laboratori di lettura per bambini, yoga, meditazione e il “Silent reading party nel Camelieto”. La giornata si chiuderà con il in co concerto del cantautore e chitarrista australiano Hugo Race (ore 21; in apertura si esibiranno i giovani Maca e Landre), musicista e produttore discografico, ha accompagnato i “Birthday Party” prima di far parte dei “Bad Seeds” di Nick Cave. Ha partecipato come musicista e compositore a dischi di Mick Harvey, La Crus, Afterhours, Nikki Sudden, e Gianni Maroccolo. Ingresso libero.