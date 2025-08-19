La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaAd Altopascio torna il contributo affitto
19 ago 2025
MASSIMO STEFANINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Ad Altopascio torna il contributo affitto

Ad Altopascio torna il contributo affitto

Il Comune stanzia 57mila euro oltre ai 18 mila dalla Regione. L’assessore Bernardini:. "Ma puntiamo a centomila".

Valentina Bernardini assessora al welfare e al benessere di comunità

Valentina Bernardini assessora al welfare e al benessere di comunità

Per approfondire:

Ad Altopascio torna il contributo affitto, uno strumento concreto per i cittadini in difficoltà nel pagamento del canone di locazione. Le domande possono essere presentate entro lunedì 15 settembre 2025 alle 23:59.

"La casa è un bene essenziale in un periodo in cui molte famiglie affrontano difficoltà economiche, anche nella fascia media di popolazione - spiega Valentina Bernardini, assessore al welfare e al benessere di comunità – quindi abbiamo deciso di investire 57 mila euro da parte del Comune e altri 18 mila arriveranno dalla Regione. Ma puntiamo a stanziarne 100 mila".

Si può aderire con lo sportello telematico del Comune (sportellotelematico.comune.altopascio.lu.it). Per accedere al portale è necessario utilizzare Spid o tessera sanitaria elettronica. Per chi avesse difficoltà nella compilazione, è possibile recarsi al Punto di facilitazione digitale, previo appuntamento al numero 0583-240318 (dalle 8 alle 14 nel mese di agosto e dalle 8 alle 20 nel mese di settembre), oppure all’Ufficio sociale (0583-216353) o all’Urp (0583-240311): lo sportello a supporto dei cittadini avrà sede allo Spazio Giovani di via Fratelli Rosselli.

Un ulteriore servizio di supporto sarà offerto all’ufficio Tributi, grazie alla collaborazione con i sindacati. Tra i requisiti per l’accesso al contributo, la residenza, un contratto di locazione regolare, l’assenza di altri immobili entro 50 chilometri da Altopascio e il fatto di non detenere proprietà immobiliari con un valore superiore a 25mila euro. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare non deve superare i 40mila euro. Due le fasce di accesso, contributo massimo 3.100 euro per la fascia A e 2.325 per la B.

Ma.Ste.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Affitti