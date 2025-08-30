Vento a oltre 100 all’ora: decine di alberi caduti, danni anche al Picco

Fra tuoni, lampi e venti fortissimi il temporale ha fatto capolino sulla provincia l’altra sera arrivando dalla Corsica, lasciandosi dietro tanti danni (nessuno particolarmente ingente) ma fortunatamente nessun ferito. Tra le 21 e le 21.30 raffiche ben oltre i cento chilometri orari hanno investito centrocittà, Golfo e riviera abbattendo alberi e motorini, interrompendo la viabilità, causando allagamenti ed estesi black out elettrici e obbligando a decine di interventi i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i tecnici comunali e i volontari per garantire gli spostamenti e mettere in sicurezza la popolazione. Gli anemometri del servizio regionale hanno segnalato raffiche fino a 111.6 km/h in città e 111.2 km/h alle Cinque Terre, 102.2 km/h a Porto Venere e 100.4 km/h a Lerici. Ai Casoni di Suvero, nell’entroterra, un picco massimo di 144.7 km/h come avvenuto spesso anche in passato. In città è stato necessario liberare le strade da rami spezzati, mentre in porto un container vuoto è stato spinto vento ed è stato poi e recuperato da un rimporchiatore.

Interrotta (e poi riaperta) l’Aurelia alla Foce per il crollo di un grosso pino, allagamenti registrati nella zona di Cadimare. A Riccò del Golfo il crollo di alcuni alberi ha danneggiato il parco giochi comunale. Nel corso della nottata sono stati necessari interventi per garantire la viabilità a servizio delle frazioni di Ponzò, Polverara e in Graveglia. Nottata di lavoro anche ad Ameglia, dove i tecnici sono intervenuti per liberare dalle piante il Ponte della Colombiera sul Magra e la vicina Via Alta che corre parallela al fiume. Segnalati allagamenti a Porto Venere e Riomaggiore. Diverse abitazioni private danneggiate. Danni anche allo stadio ’Alberto Picco’ dove a causa del forte vento un albero è crollato trascinando con sé la linea aerea della corrente elettrica, abbattendo un palo di illuminazione e distruggendo parte dell’inferriata lungo Via dei Pioppi. Si è poi schiantato lungo il corridoio che dà accesso ai tornelli di ingresso della tribuna. Ieri è scattato subito l’intervento per mettere in sicurezza quella parte dello stadio, dove questa sera si giocherà Spezia-Catanzaro.