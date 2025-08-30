Don Stefano a Nostra Signora della Neve

Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
30 ago 2025
FABRIZIO DELLEPIANE
Comunità Salesiana in festa questa sera. Don Mirko lascia la parrocchia di Nostra Signora della Neve, don Stefano Pastorino diventa...

Comunità Salesiana in festa questa sera. Don Mirko lascia la parrocchia di Nostra Signora della Neve, don Stefano Pastorino diventa parroco e arriva in aiuto per l’oratorio di via Roma don Roberto Formenti. Stasera alle 18,30 don Mirko celebrerà la messa vespertina e poi saluterà i ragazzi della comunità salesiana e i parrocchiani con una apericena nei locali di via Roma.

Don Stefano Pastorino, attuale direttore dell’oratorio, da un anno in città, diventerà amministratore parrocchiale lunedì 1° settembre. L’insediamento ufficiale avverrà domenica 12 ottobre alle 18,30 con una messa solenne che sarà concelebrata da don Stefano insieme al vescovo diocesano monsignor Luigi Ernesto Palletti e al superiore salesiano per l’Italia centrale, don Roberto Colameo.

Don Stefano, 59 anni di Masone (Genova) ha operato nella scuola salesiana di Alassio e anni in quella di Sampierdarena, svolgendo compiti di vicepreside e insegnante. Ordinato sacerdote nel 1999, ha una licenza in filosofia conseguita all’Angelicum di Roma e ha studiato teologia allo studentato Crevisan di Gerusalemme.

"Per me è una grande gioia diventare parroco alla Spezia – dice don Stefano – al termine di questo anno in oratorio e dopo il mio ritorno in Liguria dall’Aquila. Continueremo come comunità salesiana nel solco del lavoro fatto da don Mirko con gli altri preti salesiani spezzini don Giuseppe, don Franco e don Fiorenzo, molto più anziani di me, ma sempre molto attivi".

Fabrizio Dellepiane

