Don Stefano a Nostra Signora della Neve

Comunità Salesiana in festa questa sera. Don Mirko lascia la parrocchia di Nostra Signora della Neve, don Stefano Pastorino diventa parroco e arriva in aiuto per l’oratorio di via Roma don Roberto Formenti. Stasera alle 18,30 don Mirko celebrerà la messa vespertina e poi saluterà i ragazzi della comunità salesiana e i parrocchiani con una apericena nei locali di via Roma.

Don Stefano Pastorino, attuale direttore dell’oratorio, da un anno in città, diventerà amministratore parrocchiale lunedì 1° settembre. L’insediamento ufficiale avverrà domenica 12 ottobre alle 18,30 con una messa solenne che sarà concelebrata da don Stefano insieme al vescovo diocesano monsignor Luigi Ernesto Palletti e al superiore salesiano per l’Italia centrale, don Roberto Colameo.

Don Stefano, 59 anni di Masone (Genova) ha operato nella scuola salesiana di Alassio e anni in quella di Sampierdarena, svolgendo compiti di vicepreside e insegnante. Ordinato sacerdote nel 1999, ha una licenza in filosofia conseguita all’Angelicum di Roma e ha studiato teologia allo studentato Crevisan di Gerusalemme.

"Per me è una grande gioia diventare parroco alla Spezia – dice don Stefano – al termine di questo anno in oratorio e dopo il mio ritorno in Liguria dall’Aquila. Continueremo come comunità salesiana nel solco del lavoro fatto da don Mirko con gli altri preti salesiani spezzini don Giuseppe, don Franco e don Fiorenzo, molto più anziani di me, ma sempre molto attivi".

Fabrizio Dellepiane