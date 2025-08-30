Rimosse le viti al parco giochi: "Gesto folle"

Viti rimosse da una delle molle dei giochi per bambini nell’area attrezzata di piazza Staglieno a Levanto. E si tratta del quarto episodio simile in soli tre mesi. La denuncia arriva, attraverso un messaggio sui social, dall’assessore Federica Lavaggi con parola cariche di preoccupazione per il ripetersi di un gesto così pericoloso. "Per la quarta volta, qualcuno ha deciso di mettere a rischio la vita dei nostri bambini togliendo delle viti da alcuni giochi nell’area piccoli – denuncia l’assessore Federica Lavaggi – Le prime tre volte è stato interessato il tetto della casetta di legno, mentre questa volta le viti sono state rimosse da una delle molle. Le viti tolte sono tutte molto lunghe, e la loro rimozione è possibile solo con strumenti appositi e con un chiaro intento delinquenziale". Il sindaco Luca Del Bello è subito intervenuto sporgendo denuncia ai carabinieri contro ignoti: le indagini potrebbero dare nome e volto all’autore del gesto che sarebbe così chiamato a risponderne penalmente.

Intanto "in attesa di installare le telecamere – aggiunge Lavaggi – invitiamo chiunque abbia notizie a rivolgersi alla Stazione dei Carabinieri di Levanto, e invitiamo la popolazione a segnalare alle forze dell’ordine, celermente, ogni movimento sospetto abbiano a notare. Evito ogni commento verso chi, pur di fare dispetto a questa amministrazione, mette a rischio la sicurezza dei nostri bimbi. Questa persona non può che essere definito un delinquente".

