Sviene sul sentiero, paura per un turista francese

Lo spavento è stato davvero tanto ma per fortuna non ci sono state conseguenze. Tanta paura per un turista francese che nel primo pomeriggio di ieri si è sentito male lungo il sentiero tra Monterosso e Vernazza perdendo temporaneamente conoscenza. L’uomo era in compagnia della moglie ed è svenuto. La donna dopo aver cercato di rianimarlo non si è persa d’animo ed ha avuto la prontezza di chiamare il numero unico di emergenza indicando il luogo in cui si trovavano. Si è così prontamente attivata la squadra di soccorso alpino e speleologico Liguria con personale medico e il supporto dei vigili del fuoco che attraverso il contatto telefonico ha rintracciato in breve tempo l’uomo. All’arrivo dei soccorritori il turista si era comunque già ripreso dal malore e anche i parametri vitali registrati dai sanitari sono stati ritenuti buoni e senza particolari motivi di preoccupazione. E’ stato accompagnato sulla strada dove ad attenderlo c’erano i militi della Pubblica Assistenza di Monterosso che erano stato allertati per il soccorso. La coppia si è ripresa dal comprensibile spavento e dopo aver ringraziato i soccorritori ha preferito non ricorrere alle cure del pronto soccorso anche soltanto per ulteriori accertamenti proseguendo la giornata.

Massimo Merluzzi