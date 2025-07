Allo Junior San Benedetto primo campo in provincia

C’è una novità divertente allo Junior Tennis San Benedetto. E’ stato inaugurato il primo campo da Pickleball della provincia. Si tratta di una nuova disciplina, propedeutica al tennis che mette insieme elementi di tennis, badminton e ping pong. Si gioca, in un campo che ha le dimensioni di quello del badminton, e misura 6,10 x 13,41 metri, dove esiste una ‘no volley zone’ e con racchette con piatto solido, senza fori, che possono essere di legno, metallo o grafite, con una pallina grande quanto quella da tennis ma più leggera, di plastica, forata e cava. Il campo dello Junior è stato intitolato alla memoria di Tina Piagneri Serati, moglie di Franco Piagneri, proprietario del circolo gestito da Benedetta Di Carlo insieme a Simone Tartarini. Un vernissage in grande stile, che onora Wimbledon, tutti vestiti in bianco vintage, con anche della musica dal vivo ad allietare i presenti alla presenza di Loris Figoli sindaco di Riccò del Golfo. Dopo l’esibizione dei maestri Filippo Bardine, Giacomo e Nicolò Tartarini, in tanti hanno provato il nuovo campo.

"Non è solo il primo del territorio – spiega Di Carlo – il più vicino è a Forte dei Marmi, e da qui a Genova, siamo i soli. Sicuramente ripeteremo l’evento con Lorenzo Musetti e Simone Tartarini appena avranno una giornata libera dal circuito. È una scommessa, ma siamo sicuri che la vinceremo". Poi, la responsabile del circolo, spiega la genesi di questa scelta. "Tutto è stato deciso da Franco Piagneri dopo un viaggio agli Us Open, negli Stati Uniti, qualche anno fa. Laggiù il pickleball spopolava, il padel non era così in voga. C’erano campi ovunque. Ora siamo pronti a portare questa novità anche nello Spezzino". Da qualche giorno è già possibile fare lezioni con i maestri, prenotare il campo e domenica inizierà il primo torneo amatoriale per promuovere lo sport. Il primo è previsto nel fine settimana: si tratta della prima tappa “Road To Torino“ che si disputerà sabato e domenica (per informazioni contattare il numero 335-1384680) di sfide di singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, e doppio misto.

Marco Magi