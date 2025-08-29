Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SagreWest NileViolenze alla mogliePrevisioni meteo settembreAllerta meteoOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaSpazzatura non ritirata. Lettera alla Prefettura
29 ago 2025
MATTEO MARCELLO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. La Spezia
  3. Cronaca
  4. Spazzatura non ritirata. Lettera alla Prefettura

Spazzatura non ritirata. Lettera alla Prefettura

Il Comune di Borghetto Vara ha scritto una dura missiva. Tra mercoledì sera e giovedì. il gestore ha risolto il problema.

La spazzatura per le vie di Borghetto. Per giorni non è stata raccolta, tanto che il Comune ha scritto alla Prefettura.. Ieri il problema sembra essere stato risolto

La spazzatura per le vie di Borghetto. Per giorni non è stata raccolta, tanto che il Comune ha scritto alla Prefettura.. Ieri il problema sembra essere stato risolto

Per approfondire:

Prima il polemico post sui social: "Sono svariati giorni che Iren non adempie ai propri doveri, lasciando nel caos e nella sporcizia l’abitato di Borghetto. Una mancanza di rispetto inaccettabile visto e considerato il costo a carico del Comune e dei cittadini: nonostante i continui solleciti e le finte rassicurazioni dei vertici di Iren, ad oggi la situazione continua ad essere intollerabile". Poi, la dura lettera inviata alla Prefettura e ad Asl5. Risultato: intervento del gestore e borgo ripulito, almeno per ora. Accade a Borghetto Vara, dove l’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Coduri dopo i ripetuti solleciti a Iren e ad Acam Ambiente, non ha esitato a prendere carta e penna per scrivere alle istituzioni.

"Da più di due settimane i sacchetti giacciono nei punti di raccolta alla mercè di ratti, cani e soprattutto cinghiali, che ne fanno scempio aumentando notevolmente il rischio sanitario – scrive Coduri nella lettera –. La popolazione, giustamente stanca, fa pressione sul Comune anche per le rimostranze dei numerosi turisti presenti che abbandonano i borghi con notevole danno di immagine ai vari paesi. Tale insopportabile situazione – rimarca il primo cittadino borghettino – permane nonostante gli innumerevoli solleciti fatti a Iren". Una lettera che, appena giunta nelle caselle di posta elettronica certificata della Prefettura e del Dipartimento di prevenzione di Asl5, ha già raccolto un primo risultato. Tra mercoledì e giovedì, il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti ha ripulito i borghi di Borghetto dai rifiuti lasciati in strada da lungo tempo, permettendo di ristabilire il giusto decoro nei paesi.

Matteo Marcello

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Rifiuti