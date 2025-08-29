’Ebbanesis’, il fenomeno dal web. Due voci e una chitarra a ’Women’

Un fenomeno web, ma con tanta sostanza musicale: nel giugno del 2017 nasce in rete il duo Ebbanesis, composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa (nella foto), che sarà protagonista della nuova tappa del festival ‘Women - Voci di Donne’, in un evento è organizzato da Ad Eventi in collaborazione con Fondazione Carispezia, stasera, alle 21.30, nell’anfiteatro romano di Luni. Viviana e Serena, due voci e una chitarra, che otto anni fa cominciano ad apparire su Facebook con intriganti rivisitazioni di classici della canzone napoletana, ma anche celebri pezzi rock cantati in dialetto: è il caso di ‘Carmela’, che ha superato le 400mila visualizzazioni e soprattutto ‘Bohemian Rhapsody’ dei Queen, che ne ha registrato oltre 2 milioni, diventando un autentico caso mediatico. La stessa pagina delle Ebbanesis è seguita da oltre 300mila follower da ogni parte del mondo. Richieste per concerti arrivano dall’Italia ma anche dalla Francia, dalla Germania, dalla Russia, dagli Emirati Arabi e dalla Svezia. In questi Paesi esteri le Ebbanesis si sono esibite con successo nelle città di Santa Lucia (Femin’arte Corsica), Monaco di Baviera (Gasteig – Kleiner Konzertsaal), Mosca (Teatrium), Stoccolma (Istituto Italiano di Cultura), Palácio de Cristal (Porto), Centro Cultural di Belém (Lisbona) e Riyad, dove per la prima volta due donne europee sono salite su un palco per una performance pubblica. Il 24 gennaio 2020 Soundfly pubblica il loro secondo album ‘Transleit’, dal titolo del loro nuovo spettacolo, un sunto della loro maestria e del loro repertorio, registrato nell’Auditorium Novecento di Napoli, uno degli studi di registrazione più antichi d’Europa.

Massimo Ranieri le ha volute ospiti fisse nel programma ‘Qui e adesso’ per le quattro puntate in onda su Rai Tre dove hanno interagito con Arturo Brachetti in una magica rappresentazione di suoni ed immagini; Stno Bollani ha duettato con loro nel suo programma ‘Via dei Matti n. 0’ in onda su Rai Tre; Stefano De Martino ha dedicato loro una intera puntata di ‘Bar Stella’ in onda su Rai Due. Le prevendite per lo spettacolo sono disponibili sui circuiti online Vivaticket e Ticketone. Eventuali informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 0187 648366.

Marco Magi