Politica, giornalismo e attualità. I ’Protagonisti’ alla Sala Dante. Quattro incontri a tutto campo

Tanti protagonisti del mondo della politica e dell’attualità ospti a... ’Protagonisti’ la rassegna in programma a Spezia presentata ieri dal Sindaco Pierluigi Peracchini e Roberto Arditti, giornalista, presidente di Kratesis e direttore artistico della kermesse. Si tratta di un ciclo di incontri che mette al centro il racconto dei fatti, l’analisi dei cambiamenti. “Protagonisti” è infatti uno spazio per offrire al pubblico momenti di approfondimento e dibattiti con figure di spicco del panorama nazionale sui grandi temi della politica, del giornalismo e dell’attualità. "Un ciclo di incontri che vuole dare uno sguardo più ampio, profondo e consapevole sul nostro tempo – dice il sindaco Pierluigi Peracchini – In un’epoca in cui le notizie scorrono veloci, iniziative come questa rappresentano un prezioso spazio di riflessione e confronto. Mettere al centro il racconto dei fatti, l’analisi dei cambiamenti e soprattutto le storie di vita significa ridare valore alla complessità e alla responsabilità dell’informazione. Attraverso la voce di figure autorevoli del giornalismo e dell’attualità, questa rassegna ci offre l’opportunità di ascoltare, dialogare e crescere insieme come comunità consapevole e attenta".

"Abbiamo in programma quattro serate di grande interesse – aggiunge Roberto Arditti – con esperti di un caso di cronaca di cui si discute da anni, uno dei volti più noti della televisione, il direttore di giornale al centro del dibattito estivo e uno dei massimi esperti di questioni internazionali". Il 5 e il 6 settembre, nella Sala Dante del Comune della Spezia, in via Ugo Bassi 4, saranno accolti protagonisti della scena pubblica italiana, per approfondire temi che hanno contraddistinto questi ultimi decenni. “Garlasco: fuori la verità” è il primo incontro previsto per venerdì 5 settembre alle 18 con un dibattito tra Stefano Zurlo, giornalista de “Il Giornale”, l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, e l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio. A seguire, alle 21, conclude la prima giornata della rassegna “L’Italia vista da Striscia la Notizia: parla Jimmy Ghione”: un dibattito con Stefano Zurlo e Jimmy Ghione, personaggio televisivo e inviato di Striscia La Notizia, che condividerà le sue esperienze. La rassegna continua sabato 6 settembre alle 18 con ospite Tommaso Cerno, direttore de “Il Tempo”, condividendo uno sguardo professionale sui principali fatti di cronaca politica degli ultimi anni, in un dibattito dal titolo “A tutto campo con Tommaso Cerno”. A concludere la due giorni, sabato 6 settembre alle 21 Maurizio Molinari, editorialista de “La Repubblica” con una visione sui grandi temi internazionali in un dibattito dal titolo “Il mondo in subbuglio”. A condurre i dibattiti sarà il direttore artistico della rassegna Roberto Arditti. La partecipazione agli incontri sarà libera fino ad esaurimento posti.

Nelle foto: Jimmy Ghione e Roberto Arditti