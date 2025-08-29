Il cinema teatro Astoria si rifà il look. Palco e platea finiscono sotto i ferri

Il cinema teatro Astoria di Lerici si rifà il look. Sono terminati da qualche giorno gli interventi di manutenzione finalizzati a garantire una migliore fruizione degli spazi e una maggiore qualità delle rappresentazioni. I lavori, svoltisi nel periodo estivo in cui il teatro non viene utilizzato, hanno riguardato la sistemazione dell’intonaco interno della platea, il rifacimento della pavimentazione del palcoscenico ormai ammalorata, con un nuovo pavimento in legno ignifugo e tinteggiato in nero, il riposizionamento delle luci di scena, per assicurare una diffusione luminosa uniforme su tutto il palco ed il proscenio, la sostituzione del meccanismo di apertura e chiusura sipario con uno elettrico ed infine la sostituzione del telo da proiezione, indispensabile per il corretto svolgimento delle attività cinematografiche.

"Grazie a questi interventi, il Teatro Astoria è pronto ad accogliere il pubblico per la nuova stagione teatrale di prosa 2026, presentata qualche settimana fa e ricca di spettacoli di valore e per il calendario delle proiezioni cinematografiche, che assicura un servizio importante per i cittadini con film e anteprime di qualità" spiega Marco Russo, vicesindaco e assessore con delega ai lavori pubblici. L’importo degli interventi è stato di 60mila euro, finanziati con risorse del bilancio comunale.

Il percorso di valorizzazione del teatro proseguirà con ulteriori interventi da programmarsi per il futuro, tra cui il rifacimento della pavimentazione dell’atrio e la progettazione di un moderno impianto di aria condizionata, che renderebbe ancora più confortevole l’accoglienza del pubblico nelle stagioni intermedie. Queste opere si inseriscono in un piano di manutenzione più ampio che, nei mesi scorsi, ha già visto la sistemazione dell’impianto antincendio e la tinteggiatura della facciata dell’edificio.

"Il Teatro Astoria si conferma un polo culturale importantissimo per Lerici assieme al Castello ed alla biblioteca su cui l’amministrazione sceglie di investire per offrire agli spettatori ed al pubblico spazi sempre più funzionali, sicuri e accoglienti oltre che luoghi in cui diffondere valori comunitari fondamentali come la cultura, la tradizione, la condivisione. Partirà tra poche settimane la campagna abbonamenti ed invito la popolazione a partecipare alle attività organizzate in teatro anche dedicate alle famiglie ed ai più giovani" è il commento di Lisa Saisi, assessore alla Cultura del Comune di Lerici.