Monte Parodi, ripristinato il tratto di strada in località 'Lo Spaccato'

La Spezia, 29 maggio 2025 – Giunti al termine i lavori previsti dall’amministrazione comunale per la realizzazione di opere di consolidamento per il ripristino del tratto di strada di Via del Parodi in località 'Lo Spaccato', oggetto di un evento franoso che ha generato il crollo di un tratto del muro sottoscarpa in pietra e la chiusura al transito veicolare. La strada è tornata in condizioni di sicurezza e riprenderà domani la circolazione a doppio senso di marcia. L’importo complessivo dei lavori è di 329.002, ovvero 300mila euro dal Ministero dell’Interno e 29mila di fondi comunali.

“Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di via del Parodi, nella località 'Lo Spaccato', un intervento importante che restituisce piena funzionalità e sicurezza a una strada strategica per cittadini e visitatori – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Quest’area collega la città a luoghi di grande valore ambientale e paesaggistico, come l’Alta Via delle Cinque Terre, il Monte Bramapane e il Monte Parodi, mete molto frequentate e amate dagli escursionisti. L'intervento, realizzato all’interno del Parco delle Cinque Terre, si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza delle infrastrutture del nostro territorio. Il restauro del muro in sassi, realizzato con grande attenzione per conservarne l’aspetto originario, è il risultato di un progetto curato nei dettagli per coniugare tutela storica e sicurezza. Restituire ai cittadini luoghi sicuri e rispettosi del paesaggio significa rafforzare il legame tra città, natura e identità locale”.

L’intervento, eseguito dalla ditta Bonfiglio Alberto s.r.l., ha incluso diverse fasi. Inizialmente è stato costruito un muro in cemento armato, fondato su micropali, a monte del muro che ha subito il crollo dell'infrastruttura stradale. Successivamente, si è proceduto con lo scavo e la rimozione del sottofondo stradale, smontando contestualmente il muro in sasso e recuperando le porzioni crollate. Sono stati poi impiantati i micropali per la realizzazione del nuovo muro di contenimento. Infine, si è provveduto al riempimento della sede stradale con nuovo sottofondo, alla posa delle barriere stradali, al ripristino della cunetta per la regimazione delle acque meteoriche e alla ricostruzione del muro in sasso come rivestimento della struttura in micropali.

I lavori realizzati hanno migliorato la sicurezza stradale e la gestione delle acque piovane, consentendo al contempo la conservazione del patrimonio storico della zona.