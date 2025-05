Terminato il 'Progetto Memoria' con 40 classi degli istituti dello Spezzino

La Spezia, 27 maggio 2025 - Terminato il Progetto Memoria dello Spi Cgil della Spezia, in collaborazione con Flc Cgil, Anpi, Museo Audiovisivo della Resistenza, che ha interessato le scuole medie della provincia della Spezia; un percorso formativo dedicato agli studenti per approfondire i valori della Costituzione, della Democrazia e della Resistenza. Un’iniziativa che quest’anno ha assunto un significato ancora più profondo, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione.

“Abbiamo voluto ampliare ulteriormente la platea di studenti coinvolti, raddoppiando il numero di classi, che sono passate a 40. Siamo riusciti a coinvolgere circa un migliaio di studenti- dichiara Laura Ruocco, segretaria generale dello Spi Cgil La Spezia –. Un segnale importante che dimostra quanto il tema della memoria sia sentito e condiviso dalle scuole e dagli insegnanti.”

Nei progetto sono stati inseriti gli istituti di Sarzana, Arcola, Romito, Ameglia, Vezzano Ligure, Ceparana, Follo, Piana Battolla e La Spezia (Piazza Verdi e 2 Giugno).

Il Progetto Memoria si è sviluppato attraverso lezioni frontali, video-interviste a partigiani e approfondimenti sulla Costituzione a cura di Neri Marcorè, oltre a testimonianze locali legate ai luoghi in cui sorgono le scuole. A conclusione del percorso, 18 classi hanno avuto possibilità di visitare il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo (Ms), con l’organizzazione del trasporto e dell’ingresso curata direttamente dallo Spi Cgil.

L'attività in classe è stata svolta attraverso i diversi moduli formativi: storia e cronologia degli eventi principali riguardanti il fascismo, la Resistenza e la Liberazione con proiezioni di slides e videotestimonianze di ex partigiani ed ex staffette; proiezione video di riapertura del parlamento dopo la liberazione (attraverso presentazione di Neri Marcorè); proiezioni video con discorso di Calamandrei all'Università di Milano; intervento sulla Costituzione con approfondimento attraverso la lettura degli articoli principali da parte degli studenti ai quali sono stati distribuiti i volumi della stessa prodotti in formato tascabile da Spi/Cgil Nazionale.

L’iniziativa è stata gestita dal Gruppo Memoria Spi Cgil La Spezia, coordinato da Sandra Fornoni e Davide Fazioli, e formato da Isabella Bonfiglio, Michela Ceccon, Sandro Centi, Matteo Del Vecchio, Gloria Intrombatore, Milena Mencarelli, Emiliana Orlandi, Lucia Rizzello e Roberta Ambrosini.

“Preservare e trasmettere la memoria storica alle nuove generazioni è un dovere di tutti – conclude Ruocco – . Il nostro impegno è quello di essere custodi di questi valori e di continuare a diffonderli con passione e responsabilità”.