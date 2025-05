Cattani, Pietrobono e Tinfena: “Peracchini si impegni per il ripristino dei fondi”

La Spezia, 27 maggio 2025 - I consiglieri provinciali di opposizione Viviana Cattani e Simone Regoli del Partito Democratico, Sandro Pietrobono dell'Alleanza Verdi e Sinistra, e Gianluca Tinfena di Italia Viva, hanno presentato in consiglio provinciale una mozione urgente per il ripristino dei fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali e per istituire un tavolo di lavoro o commissione provinciale permanente sulla viabilità

“La Legge di Bilancio e il Decreto Milleproroghe recentemente approvati dal Governo hanno determinato un taglio del 70% ai fondi già assegnati alle Province italiane per gli anni 2025 e 2026, destinati a investimenti per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade provinciali – dicono i consiglieri provinciali – la riduzione colpisce risorse già programmate e concordate, bloccando di fatto numerosi cantieri e interventi indispensabili per la sicurezza e l’efficienza della rete viaria, su oltre 120 mila chilometri di strade provinciali in tutta Italia”.

Continuano Cattani, Regoli, Pietrobono e Tinfena: “Nella nostra Provincia, il taglio dei finanziamenti riduce le risorse da oltre 2,5 milioni di euro a soli 759.635 euro nel biennio 2025-2026, una cifra totalmente insufficiente a garantire asfaltature, sistemazione dei versanti, interventi su ponti e altre opere di manutenzione. La Provincia della Spezia gestisce una rete di strade provinciali di circa 600 chilometri e tale rete viaria è fondamentale per la mobilità quotidiana dei cittadini e della sicurezza del territorio, in particolar modo in un territorio già fragile come la Val di Vara; inoltre, il territorio provinciale presenta caratteristiche orografiche e climatiche tali da rendere particolarmente urgenti e strutturali gli interventi contro il dissesto idrogeologico e per la sicurezza della circolazione”.

Sottolineano inoltre i rappresentanti dell’opposizione: “L’Unione delle Province Italiane (Upi) ha lanciato un allarme ormai da mesi, chiedendo l’apertura urgente di un tavolo di crisi con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; la sottrazione di tali risorse rappresenta un rischio grave lo sviluppo infrastrutturale e l'incolumità pubblica dei cittadini, oltre a penalizzare la programmazione amministrativa dell’ente provinciale; è indispensabile che la Provincia si attivi con ogni mezzo istituzionale e politico per chiedere al Governo il ripristino delle risorse tagliate e la tutela del proprio territorio”.

La mozione chiede quindi che il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini si impegni a rappresentare con forza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ogni altra sede istituzionale competente, la necessità del ripristino immediato delle risorse tagliate; si impegni anche ad istituire, in ambito provinciale, un tavolo tecnico permanente o una commissione consiliare speciale sulla viabilità e la manutenzione delle strade provinciali, con il compito di monitorare la situazione delle infrastrutture viarie della Provincia; verificare le priorità di intervento alla luce delle risorse effettivamente disponibili; proporre soluzioni strategiche anche in vista di eventuali fondi europei o regionali e, infine, garantire massima trasparenza e partecipazione nei processi decisionali su un tema così rilevante per i Comuni della nostra provincia.