Il nuovo corso dell’Authority, il Comune lancia il bando per il comitato di gestione

La Spezia, 29 maggio 2025 – Il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale deve ancora insediarsi – devono ancora essere fissate le date nelle commissioni di Camera e Senato, chiamate ad avvallare l’intesa su Bruno Pisano –, ma nel frattempo sono già state avviate nel pratiche per rinnovare il Comitato di gestione dell’Ap. Ieri, il Comune della Spezia ha pubblicato il bando per la nomina del proprio componente. Una carica ricoperta fino a oggi da Franco Pomo, ex dirigente dell’Autorità portuale, e oggi presidente di Atc Esercizio.

Le candidature per la nomina dovranno pervenire alla Segreteria generale del Comune entro le 12 del prossimo 13 giugno, con Palazzo civico che dovrebbe disbrigare la pratica entro la fine dello stesso mese, periodo entro il quale sarà concluso con certezza anche l’iter parlamentare sulla nomina di Pisano. Possono presentare la candidatura i professionisti con “comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale”.

Competenze e professionalità che dovranno essere messe nero su bianco in un curriculum che dovrà essere allegato all’istanza di partecipazione al bando. Non potrà essere nominato chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda od istituzione nel quale rappresenta il Comune della Spezia; chi abbia ricoperto per l’intero mandato la stessa carica nel medesimo ente per due volte consecutive; chi abbia liti pendenti con il Comune, l’ente, l’azienda, l’istituzione presso cui dovrebbe essere nominato, e chi sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o abbia arrecato danno accertato alla stessa per fatto doloso. Il Comitato di gestione, organo di pianificazione dell’ente portuale che mette assieme i rappresentanti delle regioni Liguria e Toscana, dei Comuni della Spezia e di Carrara, oltre al direttore marittimo e al comandante di ciascun porto. Analogo percorso sul Comitato di gestione è stato avviato per l’Ap di Genova e Savona, dove approderà alla presidenza Matteo Paroli, avvocato e attuale segretario generale degli scali di Livorno e Piombino.