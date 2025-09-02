Minacce con un coltello e percosse per una rapina, arrestati due giovani

La Spezia, 2 settembre 2025 – Due giovani stranieri arrestati dagli uomini della squadra volante della Questura spezzina per rapina aggravata. I fatti risalgono a sabato quando, in tarda serata, è stato segnalato da un passante che un uomo bengalese era appena stato rapinato da due stranieri. Le volanti della polizia, che stavano pattugliando le vie del centro, sono andate con grande rapidità sul posto e sono riuscite a bloccare la fuga dei due autori del reato, che sono stati trovati in possesso di un coltello e del cellulare sottratto alla vittima.

La persona rapinata, che li aveva inseguiti senza mai perderli di vista, ha riferito di essere stato minacciato e colpito per farsi consegnare il cellulare. Accompagnato al pronto soccorso per farsi medicare, gli sono state riscontrate delle ferite lievi. I due autori del fatto sono stati tratti in arresto dai poliziotti e associati uno, in quanto minorenne, a Genova e l'altro nella locale casa circondariale, in attesa della convalida del gip che è arrivata stamani, quando l'autorità giudiziaria ha disposto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere.