Cronaca
MASSIMO MERLUZZI
Cronaca
  Cronaca
  Lite in spiaggia, turista finisce al pronto soccorso

Lite in spiaggia, turista finisce al pronto soccorso

Alta tensione a Portovenere. Tedesco colpito al volto. poi denunciato dai carabinieri.

A sedare il litigio sulla spiaggia sono intervenuti i carabinieri di Portovenere e i colleghi del nucleo radiomobile di Spezia (foto di archivio)

Dopo la visita al pronto soccorso per medicare le contusioni è anche stato denunciato il turista tedesco protagonsita di uan lite tra bagnanti domenica pomeriggio a Portovenere. L’uomo, assistito dall’avvocato Luigi Fornaciari Chittoni, è stato denunciato per possesso di arma impropria che, a una prima ricostruzione dei fatti, dovrebbe essere un tubo utilizzato agevolare il posizionamento dell’ombrellone sulla spiaggia. Il fatto è accaduto domenica alla spiaggia libera dell’Olivo a Portovenere, dove è scoppiata una lite tra i bagnanti. Secondo le prime testimonianza a far accendere la temperatura, oltre al sole, sarebbe stata una lite tra un uomo e una donna. Il turista tedesco quindi sarebbe intervenuto per riportare la calma ma a quanto pare impugnando l’attrezzatura usata per posizionare l’ombrellone. Il contendente quindi lo avrebbe colpito con un pugno spedendolo a terra. La lite è andata in scena sotto gli occhi di tanti spettatori che hanno allertato la polizia locale e i carabinieri della stazione di Porto Venere e dei colleghi del Norm di Spezia. Il turista ferito è stato assistito dai militi della locale Pubblica Assistenza che lo hanno trasportato al pronto soccorso. Poi è stato denunciato dai carabinieri e si è così rivolto all’avvocato Luigi Fornaciari Chittoni del foro spezzino

Massimo Merluzzi

