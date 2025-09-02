Serata Zazzarazzàz. Musica di Paolo Conte

Il terzo appuntamento della rassegna ‘CastèLive e i Borghi di Riccò’ ospiterà giovedì, nel suggestivo scenario di Corte Paganini a Castè, uno spettacolo di musica, racconti e atmosfere del Novecento con la musica di Paolo Conte. È intitolato ‘Zazzarazzàz (Paolo Conte, un leone nel tinello)’ ed è previsto alle 21. Una serata emozionante, dedicata agli amanti della musica jazz, della poesia e a tutti coloro che hanno voglia di immergersi nelle calde atmosfere novecentesche, per la dedica ad una figura cardine del cantautorato italiano. Con il racconto di Roberto Alinghieri nella veste di voce narrante e la musica di Michele Codeglia (voce), Davide L’Abbate (chitarra e piano), Andrea Cozzani (basso) e Riccardo Codeglia (batteria) per un omaggio al cantautore, polistrumentista, pittore, classe 1937, considerato uno dei più innovativi cantautori italiani. E pure avvocato: non tutti sanno che Paolo Conte, nella sua carriera sessantennale, inizialmente svolse anche questa professione, per poi decidere, nel 1974, di abbandonarla per dedicarsi alla carriera artistica. L’entrata è libera e gratuita. Dalle 19 si potrà cenare con le specialità del territorio di Michèmey Food Truck.

m. magi