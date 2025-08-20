’La Traviata’ di Verdi per Notti al castello

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
20 ago 2025
MARCO MAGI
‘La Traviata’, un’opera lirica intramontabile che verrà presentata, stasera alle 21.15, al Castello di San Giorgio, nell’ambito delle ‘Notti al Castello’. Un’opera di Giuseppe Verdi, che continua a influenzare la contemporaneità attraverso i suoi temi universali – ampiamente affrontati durante il Preludio – a partire dalla figura di Violetta: un personaggio complesso e tridimensionale, capace di unire la bellezza esteriore a una profondità interiore, simbolo della lotta umana e sociale che essa incarna.

L’opera viene proposta dall’associazione Coro Lirico La Spezia, in versione ridotta: lo scopo è proporre uno spettacolo di alto livello sostenuto da professionisti e di suscitare l’interesse e la curiosità di adulti e giovani e dar loro la possibilità di conoscere ed apprezzare l’opera lirica fuori dal classico contesto teatrale. Verranno inoltre indossati costumi d’epoca di scena.

Nel cast Violetta Valèry è interpretata dalla soprano Roberta Ceccotti (nella foto). Alfredo Germont da Kentaro Kitaya (tenore), Giorgio Germont da Massimo Dolfi (baritono), Annina da Ezia Di Capua (soprano); al pianoforte Miki Kitaya, voce narrante Ezia Di Capua. Ingresso libero. Info: 0187 751142.

marco magi

