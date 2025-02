Irpef, taglio del 10% all’addizionale

Ridotta l’addizionale comunale e diminuite le tariffe cimiteriali del 10% nel comune di Carro. Il consiglio comunale e la giunta guidate dal sindaco Ezio Firenze (nella foto) hanno dato una sforbiciata agli importi che devono pagare i cittadini per i vari servizi comunali. Nel corso della seduta del consiglio comunale di sabato mattina chiamato a deliberare sulle varie imposte comunali (IMU, imposta mobiliare unica, Addizionale comunale all’Irpef, imposta sui redditi delle persone fisiche, ecc.) è stato deciso, in base a un emendamento proposto da Loriano Isolabella, capogruppo della Democrazia Cristiana, di allargare l’esenzione dal pagamento dell’addizionale da 12.000 euro a 15.000 euro di reddito annuo.

L’emendamento è stato sostenuto anche dal gruppo dell’ex sindaco Toni Solari e sottoscritto da tutti i consiglieri municipali "Un piccolo aiuto ai cittadini – ha sottolineato con soddisfazione il sindaco Ezio Firenze- e soprattutto un segnale in controtendenza: mentre tutti aumentano le tasse, noi in parte le riduciamo. Speriamo di poter fare meglio nel corso dell’anno anche in base al consuntivo" Come detto la giunta ha anche approvato, su proposta dell’assessore al bilancio Martina Cito, una riduzione delle tariffe di gestione nei cimiteri comunali.