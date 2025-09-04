Il mezzo scafo realizzato dal Cisita per il centenario del Palio del Golfo

Il sindaco Pierluigi Peracchini ha ricevuto dal direttore di Cisita, Riccardo Papa un mezzo scafo realizzato dagli allievi dell’ente di formazione, simbolo della tradizione remiera cittadina e del Palio del Golfo e creato appositamente per i 100 anni del Palo. La cerimonia, tenutasi a Palazzo Civico, ha rimarcato il valore della sinergia tra formazione professionale, Amministrazione comunale, cultura nautica e identità locale.

Il mezzo scafo, frutto del lavoro meticoloso degli studenti del corso per operatori del legno, è stato realizzato seguendo fedelmente le linee delle imbarcazioni del Palio, riproducendone la struttura in scala. Un’opera che unisce competenze tecniche e passione per la tradizione.

"Ringrazio il direttore del Cisita – sottolinea Peracchini – e tutti gli studenti per questo dono. Non si tratta solo di un gesto simbolico, ma di una testimonianza di come il 100° anniversario del Palio del Golfo, abbia saputo coinvolgere tutte le generazioni di cittadini. Scuole di formazione come il Cisita hanno un ruolo fondamentale, anche nel tramandare saperi e competenze preziose".

"Con questa consegna – dice Riccardo Papa, direttore di Cisita – vogliamo ribadire quanto sia fondamentale tenere uniti la tradizione e l’identità territoriale con la formazione dei giovani di oggi, creando così una continuità che rafforza la crescita della nostra città".