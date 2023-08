Escalation di gastroenterite nei bambini: 66 casi. Scatta l’indagine dell’Asl

Lerici, 27 agosto 2023 – Dall’assedio al Pronto soccorso pediatrico del Sant’Andrea – iniziato domenica 20 agosto con 66 accessi di bambini alle prese con gastroenterite – ai lamenti raccolti dal Comune di Lerici dal fronte delle mamme di piccoli malati il passo non è stato breve.

"Solo nella giornata di venerdì abbiamo ricevuto delle segnalazioni allarmate" dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici dell’amministrazione-Paoletti, Marco Russo, che spiega cosa è successo dopo.

"Ci siamo attivati con Arpal per avere notizie sugli ultimi campionamenti nel mare lericino e abbiamo attivato il nostro nucleo speciale che effettua controlli costanti alla rete fognaria per fronteggiare eventuali anomalie e anche analisi sullo stato di salute del mare".

Risultato?

"Nessun problema impiantistico o scarico pirata sono emersi da una prima ricognizione sul territorio effettuata dal nostro team. Anche gli accertamenti informali sugli specchi acquei non hanno prodotto risultati preoccupanti: tutto nella norma".

Avete chiesto notizie anche ad Arpal titolare della funzione di monitoraggio del mare ai fini della balneazione?

"Ovviamente".

Risposta?

"Che i campionamenti effettuati, anche i più recenti, hanno dato atto di acque con valori conformi in riferimento ai livelli di escherichia coli ed enterococchi in base ai quali è obbligatorio il divieto precauzionale di balneazione".

Si tratta di risultati ufficiali? Di rilievi effettuati dopo il fenomeno che ha portato alcune mamme a lanciarsi in deduzioni?

"Di ufficiale e completo non c’è ancora nulla. Siamo in attesa dei report definitivi. Per ora disponiamo di elementi informali. Ma di certo ad oggi non ci sono evidenze di laboratorio capaci di innescare il ricorso ai divieti di balneazione".

Non sarebbe né la prima né l’ultima volta. Questa estate è già successo...

"Sì e gli accertamenti successivi a quelli che hanno innescato divieti spot e circoscritti di balneazione sono valsi ad innescare la revoca delle ordinanze sindacali".

Intanto sulle spiagge di Lerici sventola la Bandiera blu, riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto.

Corrado Ricci