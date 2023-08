Ricovero al Gaslini di Genova: il più grave a Lerici

Per uno di questi bambini colpiti da gastroenterite è stato necessario il ricovero all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova. A spiegare la situazione lo stesso ospedale Genovese da noi interpellato per capire cosa è accaduto in questa ultima settimana. E il centro specialistico nella nota che ha inviato, prendendo come riferimento solo il 20 agosto. "Nella giornata di domenica 20 agosto – spiegano – si sono registrati presso il pronto soccorso dell’ospedale di La Spezia nove accessi di pazienti pediatrici con sintomatologia riconducibile a gastroenterite. In tutti i casi è stata riscontrata positività a Rotavirus. Un bimbo salamente è stato ricoverato presso la struttura complessa di Pediatria mentre gli altri sono stati rinviati a domicilio". E alla domanda se è stata fatta segnalazione ad Arpal, Il Gaslini fa sapere che – "Tutti i casi sono stati notificati alla struttura di Igiene e sanità pubblica di Asl 5 che sta procedendo con l’indagine anamnestica - epidemiologica".