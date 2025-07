Il gesto di generosità: una grande donazione per la nuova ambulanza

La Spezia, 13 luglio 2025 – “Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedetevi cosa potete fare voi per il vostro paese. Ebbene, io me lo sono chiesto e ora che si è presentata l’occasione di fare qualcosa per la comunità, l’ho fatto”. Lo spezzino Antonio Guerrera non poteva scegliere modo migliore – che quello di citare la celebre frase pronunciata da John Kennedy al momento del suo insediamento alla Casa Bianca – per spiegare, ieri mattina, il motivo del suo straordinario gesto di generosità. La citazione, infatti, divenuta un’icona del pensiero civico esprime al meglio il gesto di etica civile, ma anche – come lui stesso ha tenuto a sottolineare – religiosa, con cui Antonio Guerrera ha voluto onorare la memoria della sorella Teresa, recentemente scomparsa. La sua donazione, da privato cittadino, alla Pubblica assistenza della Spezia ha reso possibile l’acquisto di una nuova ambulanza all’avanguardia del valore di 140 mila euro.

Il nuovo mezzo di soccorso, che si va a sommare agli altri cinque in dotazione, è un autentico centro mobile di rianimazione, concepito per garantire la massima efficienza e sicurezza. Alla cerimonia di inaugurazione nel piazzale della pa, in via Carducci, erano presenti oltre al benefattore e al presidente Tiziano Battaglini, il sindaco Pierluigi Peracchini, don Luca Palei che ha benedetto il mezzo, l’assessore Giulio Guerri e i consiglieri regionali Davide Natale e Gianmarco Medusei. Il nuovo mezzo è dotato di sistemi ad alta visibilità a led, che ne aumentano la riconoscibilità in ogni condizione, nonchè di un sistema digitale di comandi. Presenti prese dedicate per termoculla e presidi specifici. Dispone anche di un’attrezzatura pediatrica completa e di una barella bariatrica. A bordo, il personale sanitario può contare su un respiratore automatico e un doppio defibrillatore. Il monitor multiparametrico con elettrocardiogramma consente un monitoraggio costante e dettagliato mentre kit specialistici per parto, amputazione e ustioni garantiscono prontezza e specificità d’intervento.

Presente una ulteriore e particolare cintura di sicurezza e un sistema di estricazione per la rimozione sicura in situazioni complesse rafforzato da un’attrezzatura completa per l’immobilizzazione. Il mezzo è dotato di aspiratori sia portatili che fissi e di un massaggiatore automatico per rianimazione che offre un supporto prezioso nelle manovre di rianimazione. Negli spostamenti in situazioni complesse, l’ambulanza è dotata di una sedia portantina motorizzata elettrica con cingoli mentre il vano sanitario ha un sistema di sanificazione continuo e un doppio impianto di ossigeno. “Questa nuova ambulanza non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio presidio ospedaliero mobile, pronto a fronteggiare ogni tipo di emergenza con la massima efficienza e cura dei pazienti. Il grande gesto dei fratelli Guerrera” come ha chiosato il presidente Battaglini ringraziandoli, “è un aiuto all’intera comunità”