Delegazione spezzina a Cannes: "Orgogliosi di essere al Salone"

Per il quarto anno consecutivo la Camera di commercio Riviere di Liguria ha partecipato con un gruppo di aziende e tramite il braccio operativo della sua Azienda Speciale, in collaborazione con Regione Liguria e Liguria International, al ’Cannes Yachting Festival’ Spazio nello stand anche alla promozione del Miglio Blu e la promozione del Blue Design Summit in collaborazione con il Comune della Spezia. "Per le imprese liguri del settore il Salone rappresenta l’avvio della stagione commerciale della nautica – spiega Sabrina Canese, delegata dalla Azienda speciale –. I visitatori trovano l’eccellenza dell’industria nautica: non solo i cantieri navali e i produttori di attrezzature, ma anche i nuovi arrivati nel settore, piccole aziende o start-up, che presenteranno le loro proposte che fanno lentamente rotta verso una maggiore sostenibilità. Nella collettiva promossa da Camera di Commercio e Azienda Speciale l’intero mondo della nautica viene rappresentato dalla progettazione, alla componentistica, ai servizi e alle marine e porti turistici, cresciuti anche nel ponente della Liguria. Abbiamo poi la riconfermata collaborazione con il Miglio Blu del Comune della Spezia che rappresentata da alcuni tra i cantieri più prestigiosi del mondo, che hanno sede proprio nel Golfo dei Poeti. Come lo scorso anno abbiamo accolto nel nostro stand anche una realtà genovese che raccoglie oltre 60 aziende in un’ottica di collaborazione tra le Camere di Commercio liguri al fine di rappresentare al meglio un territorio dove radici e futuro sono incardinati nella blu economy". "La Spezia è la capitale mondiale della nautica e la nostra amministrazione ha ideato, realizzato e sta portando avanti con determinazione il progetto del Miglio Blu – dice il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –. Stiamo investendo nella formazione, mettendo in rete le aziende con i nostri centri di eccellenza e potenziando le infrastrutture, per favorire una crescita ulteriore del settore nautico nella nostra città". Il Cannes Yachting Festival ha accolto, dal 9 al 14 settembre, professionisti, appassionati e oltre 700 imbarcazioni appena uscite dai più prestigiosi cantieri internazionali, con 120 modelli svelati in anteprima mondiale e 640 espositori.