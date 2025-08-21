Da un derby all’altro fra fiducia e adrenalina: "Bella vittoria, ora battiamo la Carrarese"

"È già uno Spezia da ‘Picco’, anche se da migliorare con qualche innesto dal mercato. Bene i nuovi". La vittoria con la Samp alimenta l’entusiasmo dello strepitoso pubblico aquilotto che ora traguarda il derby con la Carrarese: "Vincere per alimentare le ambizioni". E’ soddisfatto Alessio Benedetti: "Felice per la vittoria, lo Spezia ha disputato una prestazione positiva che fa ben sperare. Bene gli esordi di Candela, Artistico e Cistana, ottimo Mascardi che ha parato due rigori dimostrando sicurezza tra i pali. La squadra sembra armonica, vedremo come evolverà il gioco di D’Angelo visto che non abbiamo più un attaccante con le caratteristiche di Pio. Spero negli arrivi di Beruatto e di un centrocampista, magari Maggiore". Simone Carro è contento: "Partita di carattere, giocata a ritmi alti nonostante il caldo. Mi è piaciuta la grinta della squadra, anche se manca ancora un po’ di alchimia visto i tanti volti nuovi. Nota di merito ad Artistico, che ha lottato su ogni pallone e ha trovato il suo primo gol. Sarà importante migliorare l’affinità e la fluidità di gioco, oltre a correggere alcune disattenzioni difensive. Sarei contento se arrivasse in rosa un ulteriore attaccante, fermo restando che la priorità assoluta è mantenere la rosa attuale, non cedendo Esposito. Mi aspetto uno Spezia che abbia nella continuità il suo punto di forza per giocarsi fino all’ultimo il ritorno in Serie A. Il derby con la Carrarese suscita l’adrenalina della rivalità: sono emozioni forti, fatte di tensione e senso di appartenenza". Si accoda a questo pensiero anche Alex Moracchioli: "Segnali confortanti dai neo aquilotti: Artistico, oltre al gol, ha confermato la sua forza fisica, Candela ha rimpiazzato egregiamente Elia, Cistana ha tenuto bene la difesa, con un tempismo ottimo nelle coperture. E poi Mascardi, protagonista nei calci di rigore e Comotto che ha giocato bene pur con qualche errore di inesperienza. Mi hanno convinto meno Wisniewski e Candelari. D’Angelo dovrà lavorare per cambiare il gioco della squadra dato che senza Pio si dovrà puntare meno sui lanci lunghi agli attaccanti. Speriamo che dal mercato arrivino Maggiore e un esterno sinistro. L’obiettivo prioritario resta la salvezza il prima possibile, per poi puntare almeno ai playoff. Il derby con la Carrarese imporrà concentrazione massima". Riccardo Chiappini infine ha visto "uno Spezia in continuità con lo scorso anno per temperamento, un po’ più offensivo con una mezzala come Candelari ma sempre equilibrato grazie a Candela. Bene anche il "Tiburon" che ha ha dato profondità e Comotto. Spero nella conferma della squadra attuale e negli arrivi di un portiere e un esterno sinistro come Pieragnolo".

Fabio Bernardini