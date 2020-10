La Spezia, 16 ottobre 2020 - Crescono ancora i casi di covid in un giorno in Liguria, pur con meno tamponi. Sono 585 i nuovi casi di venerdì 16 ottobre, come riportato dal bollettino regionale. Il tutto con un numero inferiore di tamponi: erano stati 5149 nella giornata di giovedì 15 ottobre, sono 4980 nella giornata di venerdì 16. Ci sono anche sei nuovi decessi.

La situazione vede i due estremi della regione sostanzialmente tranquilli, con numeri controllabili. E il centro invece preoccupa con Genova che raggiunge livelli importanti di nuovi positivi. La Liguria è in questo momento ai primi posti in classifica per diversi indicatori. E' ad esempio al primo posto per ricoveri ogni centomila abitanti.

La mappa del contagio

Sono 30 i nuovi casi alla Spezia e provincia, zona che è riuscita a arginare l'importante cluster delle scorse settimane. A Imperia invece i nuovi casi sono 35. Diversi casi in più invece a Savona, città che raggiunge i 135 contagi in un giorno. Per quanto riguarda invece Genova, nella giornata di venerdì 16 ottobre i nuovi casi sono 370 (151 contatto caso confermato, 218 attività screening, 1 rientro estero).

I ricoveri

Sono al momento 379 le persone ricoverate nelle strutture liguri a causa del covid. Di queste, 32 sono in terapia intensiva. Per quant riguarda lo Spezzino, sono 55 le persone attualmente ricoverate con sette di queste in terapia intensiva.