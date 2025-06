Cooperative e imprese sociali, per il bando 75 domande e 4,8 i milioni richiesti

Genova, 17 giugno 2025 - Si è chiuso con un bilancio positivo il bando regionale da 4 milioni di euro destinato a imprese sociali, cooperative sociali e relativi consorzi, finanziato nell’ambito dell’azione 1.3.2 del PR Fesr 2021–2027. Alla scadenza della misura, sono state presentate complessivamente 75 domande per un contributo superiore ai 4,8 milioni di euro.

“Siamo molto soddisfatti di questi numeri, che superano le aspettative iniziali e confermano la validità di uno strumento pensato per sostenere un settore strategico per la nostra regione – dichiara Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr di Regione Liguria –. La grande partecipazione dimostra quanto le cooperative e le imprese sociali sappiano cogliere prontamente le opportunità messe a disposizione per investire, innovare e generare valore sul territorio, rafforzando al tempo stesso i legami di coesione sociale. Continueremo a lavorare per dare risposte concrete e tempestive a un comparto così importante per la crescita sostenibile della Liguria”.

L’agevolazione, a fondo perduto, prevede un contributo pari al 50% dell’investimento, per progetti non inferiori a 30mila euro, fino a un massimo di 100mila euro di contributo per ciascun beneficiario. Sono ammesse spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, software, mezzi mobili funzionali all’attività, consulenze, suolo aziendale (entro il limite del 10%) e fabbricati già costruiti, oltre alle spese sostenute a partire dal 1° giugno 2024.