Oltre 50 milioni a imprese ed enti locali: "Dalla Regione un impulso al territorio"

"Anche imprese ed enti locali dello spezzino potranno accedere alle misure del Fesr che Regione Liguria è pronta ad attivare sul territorio regionale". L’annuncio è arrivato dal consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla programmazione Fesr Alessio Piana, nel corso dell’incontro in Camera di Commercio Riviere di Liguria con istituzioni e imprenditori. "Parliamo di 54 milioni di euro, declinati in 8 bandi, che saranno capaci di stimolare nuova occupazione, migliorare le prestazioni energetiche del patrimonio pubblico-privato e promuovere la competitività aziendale, in particolare con interventi in economia circolare, internazionalizzazione e aggregazione in reti di impresa, senza dimenticare le opportunità per cooperative sociali e space economy". A febbraio apriranno i bandi da 30 milioni per le imprese che corrispondono un incremento occupazionale a un investimento produttivo di almeno 200 mila euro (agevolazioni in parte a fondo perduto, in parte a finanziamento agevolato) e 4 milioni per le cooperative e un milione per l’internazionalizzazione delle Pmi. A marzo verranno attivati 16 milioni: 8 milioni per promuovere l’efficientamento energetico dei comuni sotto i 40 mila abitanti (anche attraverso la produzione di energia rinnovabile) e 2 milioni per la Space Economy.

Ad aprile sarà la volta della misura a sostegno dell’economia circolare (5 milioni) e delle comunità energetiche (2 milioni), a maggio aprirà la prima misura regionale dedicata alla reti di impresa (2 milioni). "Penso che i bandi riscontreranno una grande partecipazione e saranno un concreto sostegno" commenta l’assessore all’Energia Paolo Ripamonti. "Si tratta di misure molto attese – ricorda il vice presidente vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Davide Mazzola – che avranno ricadute importanti su imprese e territorio spezzino. La partecipazione a questo incontro oggi testimonia l’interesse verso gli ambiti di intervento strategici a livello locale e ligure". I prossimi appuntamenti di presentazione della “Road map bandi” si terranno a Savona e a Imperia.