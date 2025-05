Installazioni sperimentali. Baby architetti del mare studiano le specie aliene

Tre installazioni sperimentali (‘Marine-Daysi1’) progettate e realizzate dagli studenti della scuola media 2 Giugno dell’Istituto comprensivo Rita Levi-Montalcini (Isa2), sono state ufficialmente immerse nelle acque del Golfo della Spezia. L’iniziativa si sviluppa nell’ambito del progetto Stem ‘Marine Architects - A Stem Toolkit for Exploring Marine Bioconstructions and Artificial Designs’.

Le strutture, realizzate per lo studio degli organismi marini — sia autoctoni che alloctoni — associati agli habitat artificiali dei pontili galleggianti, sono state posizionate nelle marine di Fezzano, del Porticciolo Mirabello della Marina militare e del Muggiano. Il progetto Marine Architects rientra nel programma ‘Percorsi nel Blu - EU Blue School’, promosso dallo stesso Isa2. Sotto la direzione scientifica dell’esperta Stem Erika Mioni, docente dell’Isa2 e biologa responsabile del progetto ‘Percorsi nel Blu’, con il supporto dei docenti tutor Anna Canepa e Nicola Mei della scuola elementare ‘Antonio Mori’, un centinaio di studenti delle classi 1A, 2A, 2B e 3C ha portato a termine un percorso formativo innovativo. Le operazioni sul campo infatti sono state rese possibili grazie all’autorizzazione dell’Autorità Portuale e al contributo di soggetti pubblici e privati: il ‘Gsd Ringressi del Muggiano, il Demanio del Comune di Porto Venere per il porticciolo dei residenti di Fezzano, l’associazione Life on the Sea e Marina Nord per il Mirabello. Muniti di guide per il riconoscimento, lavagnette per le annotazioni e protocolli operativi per la registrazione dei dati, gli studenti hanno partecipato a una vera attività di monitoraggio scientifico.